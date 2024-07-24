Sıfır ucuz araç isteyenleri Tesla sevindirecek! En uygun fiyatlı aracını Türkiye'de satışa çıkaracak

24 Temmuz 2024 13:59 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 14:11

Otomotiv tutkunlarını sevindiren haber Tesla'dan geldi. Tesla, Türkiye'de sattığı tek modeli olan Model Y'nin fiyatını bir süredir değiştirmiyor. Redwood kod adlı bu yeni model, Tesla'nın Almanya'daki fabrikasında Model Y ile aynı üretim hattında gerçekleştirecek. Yeni model bugüne kadar üretilen en uygun fiyatlı araç olacak.

UCUZ TESLA TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKACAK

Tesla'nın uygun fiyatlı elektrikli otomobili, Türkiye'de 1,5 milyon TL'nin altında satılacak.

Fiyatından dolayı birçok kişinin erişemediği Tesla uygun fiyat seçeneği ile Türk alıcılara sunulacak.

Piyasaya uygun fiyatlı araç sokacağını duyuran Tesla, otomobil tutkunlarının radarına girdi.

1.5 MİLYONUN ALTINDA OLACAK

Tesla otomobilinin Türkiye satış fiyatının 1,5 milyonun altında olması bekleniyor.

Henüz resmi olarak açıklanmasa şehir içi kullanıma uygun, yüksek performanslı, hızlanma ve menzil özelliklerine sahip olması bekleniyor.

Aracın 2025’in ilk altı ayında seri üretime geçmesi bekleniyor.

Redwood kod adlı bu yeni model, Tesla'nın Almanya'daki fabrikasında Model Y ile aynı üretim hattında olacak.