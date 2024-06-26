Sıfır ve ikinci el araç piyasası hareketlenecek! 7 Temmuz'dan 31 Ağustos'a ertelendi, araç alacaklara fırsat doğdu

26 Haziran 2024 16:50 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 17:04

CS2'ye eklenen Pool Day haritasında, tüm haritayı CS 1.6'ya çeviren easter egg için dolaptaki şalteri indirmek gerekiyor

CS2'ye eklenen Pool Day haritasında, tüm haritayı CS 1.6'ya çeviren easter egg için dolaptaki şalteri indirmek gerekiyor

Otomotiv güvenlik yönetmeliğinde yürürlük tarihi ertelendi.

7 Temmuz'da devreye girmesi beklenen Genel Güvenlik Yönetmeliği 31 Ağustos'a uzatıldı.

Kararın ertelenmesiyle, stokta bulunan ve önümüzdeki bir buçuk ay boyunca ithal edilecek araçların mevcut güvenlik yönetmeliğiyle satışı yapılabilecek.

Yönetmelik nedeniyle ellerindeki araç stoklarını eritmeye çalışan otomobil markaları uzun süredir kampanya düzenliyordu.

İkinci el piyasasını alt üst eden bu kampanyalar erteleme kararıyla birlikte çeşitlenecek.

Bu durumda araç almak isteyenler için fırsat kapısı aralanacak.

GENEL GÜVENLİK YÖNETMELİĞİ 31 AĞUSTOS'A UZATILDI

Avrupa ile aynı günde yani 7 Temmuz’da yürürlüğe girecek araç güvenlik yönetmeliği (GSR 2) 31 Ağustos 2024 tarihine ertelendi.

Karar Resmi Gazete’de yayımladı.

Hala stokta olan ve gelecek 2 ay boyunca ithal edilecek araçların mevcut yönetmelikle satışı için ek süre de verildi. Ancak bu değişiklik sadece ulusal tip onayı ile üretilen araçları kapsayacak.

İTHAL OTOMOBİLLERDE 7 TEMMUZ TARİHİ GEÇERLİ OLACAK

İthal otomobillerde 7 Temmuz tarihi geçerliliğini koruyacak.

GSR II gereklerini karşılamayan araçları satan otomotiv şirketleri araç ÖTV’sinin yüzde 10’u tutarında ceza ödeyecek.

Yönetmelik dışı araçların adet bazında sınırı 2023 yılında sattıkları otomobillerin yüzde 10’unu, hafif ticarilerin ise yüzde 30’unu geçemeyecek şekilde olacak.

ŞARTLARI TAŞIMAYAN SIFIR ARAÇLAR SATILMAYACAK

Yeni yönetmelikle araçlarda zorunlu olacak güvenlik özellikleri de belli oldu.

Acil durum frenleme asistanı, sürücü yorgunluk algılama sistemi, kaza veri kaydedicisi, ani frende yanan flaşörler, hız sabitleme sistemi, şerit takip asistanı, geri görüş kamerası ve park sensörleri gibi güvenlik sistemleri şartlarını taşımayan sıfır araçların satışı olmayacak.

Türkiye’de üretilen veya satılan binek, hafif ticari ve ağır ticari tüm sıfır araçlarda güvenli bir sürüş deneyimi sunmak için gerekli değişikliklerin sağlanması şartı koşulacak.

HANGİ OTOMOBİL MODELLERİ İÇİN ERTELENME KARARI GEÇERLİ OLACAK?

Söz konusu erteleme sanıldığı gibi tüm araçlar için değil, sadece bazı yerli modeller için yapıldı.

31 Ağustos tarihine kadar sadece Ulusal Tip Onayı'na sahip araçların üretimi ve satışı olacak.

Bu kapsamda Fiat Egea, Togg T10X, Renault Clio, Megane, Hyundai i10, i20 ve Bayon gibi modeller bu ertelemeden faydalanacak.

Türkiye'de üretilen ve sadece AB Onay Kuruluşları tarafından verilen AT Tip Onayı bulunan Corolla-C-HR gibi modeller ise yararlanamayacak.

SIFIR VE İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASI NASIL ETKİLENECEK?

Kararın 2 ay ertelenmesi markalara zaman kazandırdı.

Otomobil markalarının ellerinde yaklaşık 50 binden fazla stok bulunuyordu.

7 Temmuz'a kadar stokları eritmekte zorlanan firmalar biraz da olsa nefes aldı.

Markaların ellerinde araç kalmasın diye kampanyalarını daha da artırması bekleniyor. Bu durum, araç almak için imkan sahibi olanlara büyük bir fırsat olarak değerlendirildi.

Karar sıfır arabalardaki kampanyaları arttıracak.

Diğer yandan potansiyel alıcıların GSR II tescili olmayan sıfır araçları 7 Temmuz 2024’e kadar indirimli fiyatlarla satın alması bekleniyor.

SIFIR ARAÇLAR 7 TEMMUZ'DAN SONRA İKİYE AYRILACAK

7 Temmuz 2024 tarihinden sonra sıfır araçlar, GSR II tescilli olanlar ve olmayanlar şeklinde değerlendirilecek.

GSR II uyumlu olan sıfır araçlar, donanımları sayesinde fiyat artışı ile yüksek meblağlardan satılacak.

GSR II tescilli olmayan sıfır araçların 7 Temmuz 2024 tarihine kadar satılması gerektiği için indirim kampanyaları ile fiyatı düşürülecek.

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASI DURGUN

kredi ve faizlerin yüksek olmasından kaynaklı ikinci el otomobilde bir süredir devam eden genel durağanlık ikinci el satıcılarını huzursuz etmeye devam ediyor.

Talep sıfır otomobillere kayarken GSR II uyumlu olan sıfır araçların donanımları sayesinde uğrayacağı fiyat artışı sıfır ve ikinci el arasındaki makası genişletecek.

Bu durumun yılın son çeyreği itibarıyla kullanıcıyı tekrar ikinci el otomobile yönlendirmesi bekleniyor.

Sıfır otomobil fiyatları belirli oranda tutulduğu taktirde ikinci el piyasasındaki durağanlığın devam etmesi bekleniyor.

Sıfır fiyatlarında artış yaşandığı takdirde mevcut ikinci el fiyatları oldukça avantajlı konumda olacak.

8 TEMMUZ'DA ÇİNLİ ARAÇLARA EK VERGİ GELİYOR

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle, Çin menşeli elektrikli araçlara daha önce getirilen yüzde 40 ek gümrük vergisi, 8 Temmuz itibarıyla tüm yakıt tiplerindeki otomobiller için geçerli olacak.

Karar, 8 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Çinli araçlara uygulanacak ek vergi de otomobil fiyatlarını yükseltecek.

Çin menşeli otomobillerde yaşanacak fiyat artışları Avrupalı markaların üzerindeki düşük fiyat baskısını da hafifletecek.

Ek gümrük vergisi ve GSR maliyetlerinin fiyatlara yansıması 2025 yılı ilk çeyreğinde hissedilecek.