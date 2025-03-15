Sigara fiyatları için indirim sinyali! ÖTV oranları sil baştan: Vergi uzmanları hesapladı

Sigara fiyatlarınad ÖTV, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile değişti. Özel tüketim vergisi oranı ve maktu vergi tutarında değişiklik yapıldı. ÖTV oranı yüzde 53,5'ten yüzde 50'ye düşürülürken bazı tütün ürünlerde maktu ÖTV tutarı ise 8,3896 liradan 10,500 liraya yükseltildi. Bu düzenlemeyle maliyetlerdeki 1 liralık artış nedeniyle sigara fiyatlarında yapılması gereken artış miktarı 4,4 lira değil 3,8 lira oldu. Düzenleme sonrası, sigara fiyatlarının değişip değişmeyeceği firmaların kararına bağlı olacak. Ancak vergi uzmanlarında sigara fiyatı için indirim sinyali geldi.

Son dönemde art arda gelen sigara zamlarının ardından yapılan vergi düzenlemesi, sektörün dikkatini çekti. Sigara ÖTV oranı düşürülürken maktu vergi arttırıldı. Bu düzenlemeyle sigaraların çarpan etkisi düşürüldü ve enflasyonla mücadele yeni bir adım atıldı. Vergi gelirlerinde değişiklik yapılmayacak ve sigara fiyatlarının değişip değişmeyeceği firmaların kararına bağlı olacak.

SİGARA ÖTV ORANINDA DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sigaralardaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı düşürülürken, maktu vergi tutarı artırıldı. Bu düzenleme, vergi gelirlerinde herhangi bir azalışa yol açmadan ÖTV’nin kompozisyonunda değişiklik yapılmasını sağladı.

MAKTU VERGİ ARTIRILDI

ÖTV’de yapılan değişiklikler şöyle;

ÖTV oranı %53,5’ten %50’ye düşürüldü.

Maktu ÖTV tutarı 8,39 TL’den 10,50 TL’ye yükseltildi.

Sigaranın çarpan etkisi 4,4’ten 3,8’e indirildi.

SİGARA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ ARTACAK MI?

ÖTV düzenlemesi sonrası sigara fiyatlarının değişip değişmeyeceği firmaların vereceği karara bağlı olacak. Ancak maliyetlerdeki 1 TL’lik artışın sigara fiyatlarına etkisi 4,4 TL yerine 3,8 TL olacak. Böylece vergi düzenlemesi, fiyat artışlarının sınırlanmasını amaçlıyor.

VERGİ UZMANLARI HESAPLADI

Prof. Dr. Murat Batı'nın hesaplaması şöyle;

Piyasa satış fiyatı 87 TL olan bir paket sigarada KDV dahil vergi tutarı 69,43 TL’den 68,50 TL’ye düştü. Yani yaklaşık 93 kuruşluk bir vergi indirimi gerçekleşti. Piyasa satış fiyatı 87 lira olan bir paket sigarada KDV dahil vergi tutarı 69,4346 liradan 68,500 liraya yani yaklaşık 93 kuruş inmiş oldu

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün hesaplaması şöyle;

Bu tür düzenlemeler düşük fiyatlı sigaralarda vergi yükünü artırırken, yüksek fiyatlı sigaralarda ise vergi yükünü azaltıcı bir etkiye sahip. Örneğin, 80 TL’ye satılan bir sigaranın vergi yükü %80,65’ten %79,79’a düştü.

Bu düzenleme, sigara fiyatlarına doğrudan bir düşüş sağlamasa da maliyetin fiyatlara yansıma oranını azalttığı için sigara zamlarını sınırlamayı amaçlıyor. Fiyatların firmaların kararlarına bağlı olduğu belirtilirken, düşük fiyatlı sigaralarda vergi yükünün artacağı, yüksek fiyatlı sigaralarda ise azalacağı uzmanlar tarafından dile getirildi.

GÜNZEL ZAMLI SİGARA FİYATLARI

Düzenleme sonrası sigara firmalarının fiyat politikalarına göre fiyatlar değişebilir. Ancak mevcut fiyatlar şu şekilde:

Imperial Tobacco

En ucuz sigara: 74 TL

En pahalı sigara: 88 TL

Philip Morris

En ucuz sigara: 80 TL

En pahalı sigara: 110 TL

BAT (British American Tobacco)

En ucuz sigara: 75 TL

En pahalı sigara: 91 TL

JTİ (Japan Tobacco International)

En ucuz sigara: 75 TL

En pahalı sigara: 91 TL

Esse

En ucuz sigara: 70 TL

En pahalı sigara: 90 TL