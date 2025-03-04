Sigara fiyatlarına dev zam! Yeni fiyat tarifesi tiryakileri üzdü

Tütün ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) artırılması sonrası sigara fiyatlarına beklenen dev zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya 2025 yılında ilk zam yapan firmanın JTI grubu olduğunu açıkladı.

Sigara fiyatlarına beklenen zam haberi geldi. Tiryakilere üzücü zam haberi bugün belli oldu. TBYD Başkanı Erol Dündar, sigaraya 2025 yılında ilk zam yapan firmanın JTI grubu olduğunu açıkladı. Firma, fiyatlara 8 TL zam yaptı. Zamlı fiyatlar 5 Mart tarihi itibarıyla geçerli olacak.

JTI GRUBU ZAM YAPTI

2025 yılında fiyatlarını artırma kararı alan ilk firma JTI grubu oldu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, güncellenen fiyat tarifesini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla açıkladı.

SİGARA GRUBUNA 8 TL ZAM

Dündar, "İlk sigara zammı JTİ gurubundan" diyerek sigara fiyatlarına 8 TL zam geldiğini açıkladı.

Son zamla birlikte JTI grubunun en ucuz sigarası 75 TL'ye, en pahalı sigarı ise 91 TL'ye yükseldi.

Dündar'ın paylaştığı listeye göre, JTI grubunun yeni fiyat tarifesi şöyle: