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 | Bengü Sarıkuş

Sigara içenler dikkat! Komisyona yaptırım geliyor

Sigara fiyatları zaten yüksek seyrederken tüketicisini zorlayan kredi kartı komisyonu için harekete geçildi. Kredi kartıyla sigara alımında ekstra ücret veya kart komisyonu talep eden iş yerlerine yaptırım geliyor.

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Sigara içenler dikkat! Komisyona yaptırım geliyor
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 08:56
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 09:00

Ticaret Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartıyla yapılan sigara alışverişlerinde bazı işletmelerin vatandaştan "komisyon" veya "hizmet bedeli" adı altında ek ücret talep etmesi üzerine harekete geçti. Yapılan ortak açıklamada, söz konusu uygulamanın hukuka aykırı olduğu vurgulanarak vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına uyarılarda bulunuldu.

Kredi kartıyla sigara alımında ekstra ücret veya kart komisyonu talep eden iş yerlerine yaptırım geliyor. Uzun zamandır bu konuda yapılan tartışma ve şikâyetlere son noktayı Ticaret Bakanlığı ve BDDK koydu. Bakanlık ve BDDK kredi kartıyla sigara satışlarında vatandaştan ilave ücret talep edemeyeceğini bildirdi.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre, üye işyerlerinin kart hamilinden kartın kullanılması sebebiyle komisyon veya benzeri isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemeyeceğinin düzenlendiğine dikkat çekildi. Bakanlık ve BDDK, bu hükme uymayanların bankalarla olan üyelik sözleşmelerinin feshedileceğini hatırlattı. Buna rağmen kredi kartı ve sigara satışı sırasında ilave ücret isteyen işletmelerin savcılıklar veya BDDK’ya bildirilmesi istendi.

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#sigara fiyatları
#sigara fiyatları
#sigara içenler
#kredi kartı komisyonu
#Ekonomi
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