Sigara satışından komisyon alan işletmelere uyarı: Uymayana yaptırım geliyor

26 Aralık 2024 16:30 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 16:32

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, işletmelerin kredi kartıyla sigara satışında ek ücret veya komisyon adı altında para talep etmesinin yasak olduğunu duyurdu. Ayrıca TESK, bu tür uygulamalarda bulunan işyerlerinin, anlaşmalı oldukları kuruluşlarla sözleşmelerinin feshedilerek bir yıl boyunca yeni bir sözleşme yapamayacaklarını belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), bazı perakende satış işletmelerinin kredi kartıyla sigara alışverişlerinde komisyon​ adı altında ek ücret talep etmesi üzerine önemli bir uyarıda bulundu. Bu durumun hem vatandaşların hem de ekstra ücret talep etmeyen işletmelerin mağduriyetine neden olduğunu belirten TESK​, konunun çözümü için harekete geçti.

TESK HAREKETE GEÇTİ

TESK, Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu’nun talebi üzerine Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvurarak, sigara​ satışında hizmet bedeli adı altında ek ücret talep edilmesinin mevzuata uygun olup olmadığını sordu. Bakanlıkların verdiği cevaplara istinaden bir genelge hazırlayan TESK, tüm esnaf ve sanatkârlara bu konuda dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

"KOMİSYON ADI ALTINDA ÜCRET TALEBİ YASALARA AYKIRI"

Genelgede, üye işyerlerinin banka kartı veya kredi kartıyla yapılan mal ve hizmet ödemelerini kabul etmek zorunda olduğu hatırlatıldı. Ayrıca, kart hamillerinden komisyon ya da benzeri bir isim altında ilave ücret talep edilmesinin yasalara aykırı olduğu ve bu tür uygulamalarda bulunan işyerlerinin, anlaşmalı oldukları kuruluşlarla sözleşmelerinin feshedilerek bir yıl boyunca yeni bir sözleşme yapamayacakları belirtildi.

TESK'TEN ESNAFLARA UYARI

Özel matrah şekline göre vergilendirilen tütün mamullerine ilişkin de önemli bilgilere yer verildi. Bakanlıkların yazısına göre, tütün mamullerinin satış bedellerine "hizmet bedeli" adı altında herhangi bir ek ücret eklenmesi mümkün değil. Bunun nedeni, bayilerin tütün mamulleri teslimlerinde KDV’nin hesaplanmamış olması. Ancak, tütün mamullerine ek olarak başka bir hizmet sunulması durumunda, bu hizmet için düzenlenecek belgelerde KDV hesaplanarak beyan edilmesi gerektiği vurgulandı.

TESK, söz konusu uygulamaların mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve vatandaşların mağdur edilmemesi için tüm esnaf ve sanatkârların bu kurallara uyması gerektiğinin altını çizdi.