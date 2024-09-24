Sigara tiryakilerini üzecek haber! Bir tütün ürününe daha zam geldi

24 Eylül 2024 14:21 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 15:20

Sigara fiyatlarında peş peşe artış yaşanırken tiryakileri üzecek bir gelişme yaşandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir tütün ürününe daha zam geldiğini açıkladı.

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Sigara fiyatlarında son aylarda yaşanan zam yağmuru devam ediyor. Tiryakilerin keyfini kaçıracak yeni bir haber geldi. Bir tütün ürününde daha fiyatlar yükseldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar​, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Dündar, JTI grubunun sarmalık tütününe zam geldiğini açıkladı.

SARMALIK TÜTÜNÜN FİYATI BELLİ OLDU

Zamla beraber 165 TL'den satılan 100 gram sarmalık tününün fiyatı 175 TL'ye yükseldi. Zamlı tarife bugünden itibaren fiyat listesine yansıdı.

JTI GRUBU SİGARA FİYATLARI

JTI grubuna 6 Eylül'de yapılan zammın ardından, bu grupta en düşük sigara fiyatı 67 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 82 TL olarak belirlenmişti.