Sigarada zam yağmuru! Bir tütün grubunun daha listesi güncellendi 

06 Ağustos 2024 21:57 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 22:03

Bir sigara grubuna daha zam geldi!

Bir sigara grubuna daha zam geldi!

Bir sigara grubuna daha zam geldi!

Bir sigara grubuna daha zam geldi!

Son ÖTV artışı ile sigaralara da zam gelmeye başlamıştı. Geçtiğimiz ay yapılan zamla birlikte tüm sigara gruplarının fiyatlarında güncelleme yapılmıştı.

Tiryakileri üzecek bir haber daha akşam saatlerinde geldi. Philip Morris, JTI ve BAT grubundaki sigaralara gelen zammın ardından akşam saatlerinde ise Imperial Tobacco Türkiye (TT) sigara grubuna da zam geldi.

Açıklanan yeni zamla birlikte, TT grubundaki en ucuz sigara 60 TL’ye yükselmiş oldu. En pahalı sigara ise 71 TL'ye çıktı.

ZAMMI DERNEK BAŞKANI DUYURDU

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, TT grubundaki sigaralara zam geldiğini X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Dündar, "TT sigara gurubuna da zam geldi sigaraya zam devam ediyor." ifadelerini kullandı.