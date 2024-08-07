Sigarada zam yağmuru devam ediyor! Bir grubun daha fiyatları güncellendi 

07 Ağustos 2024 18:36 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 18:38

Sigarada zam yağmuru! Bir tütün grubunun daha listesi güncellendi

Sigarada zam yağmuru! Bir tütün grubunun daha listesi güncellendi

Bir sigara grubuna daha zam geldi!

Bir sigara grubuna daha zam geldi!

Bir sigara grubuna daha zam geldi!

Bir sigara grubuna daha zam geldi!

Son ÖTV artışı ile sigaralara da zam gelmeye başlamıştı. Geçtiğimiz ay yapılan zamla birlikte tüm sigara gruplarının fiyatlarında güncelleme yapılmıştı.

Tiryakileri üzecek bir haber daha akşam saatlerinde geldi. Philip Morris, JTI, BAT ve TT grubundaki sigaralara gelen zammın ardından akşam saatlerinde ise İmperial Tobacco grubuna zam geldi.

Açıklanan yeni zamla birlikte, İmperial Tobacco grubundaki en ucuz sigara 62 TL’ye yükselmiş oldu. En pahalı sigara ise 77 TL'ye çıktı.

"SİGRADA ZAM YAĞMURU DEVAM EDİYOR"

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, İmperial Tobacco grubundaki sigaralara zam geldiğini X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Dündar, "İmperial Tobacco sigaraya zam geldi. Sigara çeşitlerine zam yağmuru devam ediyor" ifadelerini kullandı.