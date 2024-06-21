Sigaraya büyük zam! Temmuz ayında fiyatlar 8 TL artacak
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
21 Haziran 2024 16:30 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 16:34
Mayıs ayında zamlanan sigaraya temmuz ayında bir zam daha geliyor. 5 gruptaki sigaraların fiyatlarında 3 ila 8 TL arasında artış yaşanacak. Zammın geçerli olacağı tarih de belli oldu.
Sigara tiryakilerini üzecek haber geldi. Son zamanlarda sigaraya peş peşe zam geldi. Asıl zam ise Temmuz ayında..
Sigaranın ÖTV'si kanun gereği Ocak ve Temmuz aylarında geçmiş 6 aylık üretici enflasyonu (ÜFE) kadar artırılıyor. Bu altı ayda ÜFE yüzde 20'nin altında olmayacak.
Sigaranın perakende satışı 60 liranın altında olamayacak. Fiyatlar en az 8 lira daha artacak.
ZAM TARİHİ BELLİ OLDU
Buna göre 5 gruptaki sigaralara 3 ila 8 TL arasında değişen fiyatlarda zam yapılacak. Yapılacak olan zam 4 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
JTI grubuna 6 TL, Philip Morris grubuna 8 TL'ye kadar zam gelmesi bekleniyor.
Kaynak: Tgrthaber.com