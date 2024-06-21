Sigaraya büyük zam! Temmuz ayında fiyatlar 8 TL artacak

21 Haziran 2024 16:30 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 16:34

Sigara tiryakilerini üzecek haber geldi. Son zamanlarda sigaraya peş peşe zam geldi. Asıl zam ise Temmuz ayında..

Sigaranın ÖTV'si kanun gereği Ocak ve Temmuz aylarında geçmiş 6 aylık üretici enflasyonu (ÜFE) kadar artırılıyor. Bu altı ayda ÜFE yüzde 20'nin altında olmayacak.

Sigaranın perakende satışı 60 liranın altında olamayacak. Fiyatlar en az 8 lira daha artacak.

ZAM TARİHİ BELLİ OLDU

Buna göre 5 gruptaki sigaralara 3 ila 8 TL arasında değişen fiyatlarda zam yapılacak. Yapılacak olan zam 4 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

JTI grubuna 6 TL, Philip Morris grubuna 8 TL'ye kadar zam gelmesi bekleniyor.