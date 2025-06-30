Sigaraya yaklaşık 5 liraya varan zam bekleniyor

Sigara tiryakilerini etkileyecek zam kararı için 2025 yılının 6 aylık enflasyon verileri bekleniyor. Rakamların belli olmasıyla firmaların yaklaşık olarak 5-8 liralık bir fiyat artışını tablolarına yansıtacağı öngörülüyor.