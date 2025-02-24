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Ekonomi
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 | Mutluhan Yildiz

Sigaraya yeni zam yolda! Dernek başkanı tarih vererek açıkladı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 2025 yılı içerisinde sigara fiyatlarında ek bir artış yaşanacağını belirtti. Başkan Dündar, "Mart ayında sigara fiyatlarında artış öngörülüyor" diyerek miktarı da açıkladı.

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Sigaraya yeni zam yolda! Dernek başkanı tarih vererek açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 23:20
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 23:23

Yeni yılda zam yapılan ürünler arasında sigara da yer aldı. ÖTV’de yüzde 7,56’lık artışın etkisiyle, birçok ürün grubunda fiyatlar yükseldi.

En az 5 lira zam yapılan sigaralarda ek bir artış öngörülüyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, alkol ve sigara fiyatlarındaki değişikliklere değindi.

Sigaraya yeni zam göründü!

"SİGARA FİYATLARINA MART AYINDA ZAM GELECEK"

Elips Haber'e verdiği demeçte, zamların kademeli olarak uygulanacağını belirten Dündar, "Alkol fiyatlarına zam yapılmayacak, ancak sigara fiyatlarında mart ayında 5 liralık ek artış bekleniyor" ifadelerini kullandı.

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Dündar, son dönemlerde sahte içki tüketimi nedeniyle meydana gelen ölümlerin halk sağlığı için ciddi bir risk oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Sıkça Sorulan Sorular

SİGARA KALP KRİZİNE NEDEN OLUR MU?
Sigara içen kişilerde hem kalp hastalıklarının ilerlemesi hızlanmakta hem de mevcut damar tıkanması kolaylaşmaktadır. Damar sertliği durumunda sigara içmeye devam eden kişiler; ani damar tıkanmalarına, kalp krizlerine, şah damarında tıkanıklık olması durumunda felç geçirme riskine karşı hazırlıklı olmalıdır. Sigara, kalp krizine bağlı ani ölümlerin en önemli tetikleyicilerindendir.
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