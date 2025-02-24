Sigaraya yeni zam yolda! Dernek başkanı tarih vererek açıkladı

SİGARA KALP KRİZİNE NEDEN OLUR MU?

Sigara içen kişilerde hem kalp hastalıklarının ilerlemesi hızlanmakta hem de mevcut damar tıkanması kolaylaşmaktadır. Damar sertliği durumunda sigara içmeye devam eden kişiler; ani damar tıkanmalarına, kalp krizlerine, şah damarında tıkanıklık olması durumunda felç geçirme riskine karşı hazırlıklı olmalıdır. Sigara, kalp krizine bağlı ani ölümlerin en önemli tetikleyicilerindendir.