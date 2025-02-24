Sigaraya yeni zam yolda! Dernek başkanı tarih vererek açıkladı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 2025 yılı içerisinde sigara fiyatlarında ek bir artış yaşanacağını belirtti. Başkan Dündar, "Mart ayında sigara fiyatlarında artış öngörülüyor" diyerek miktarı da açıkladı.
Yeni yılda zam yapılan ürünler arasında sigara da yer aldı. ÖTV’de yüzde 7,56’lık artışın etkisiyle, birçok ürün grubunda fiyatlar yükseldi.
En az 5 lira zam yapılan sigaralarda ek bir artış öngörülüyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, alkol ve sigara fiyatlarındaki değişikliklere değindi.
Elips Haber'e verdiği demeçte, zamların kademeli olarak uygulanacağını belirten Dündar, "Alkol fiyatlarına zam yapılmayacak, ancak sigara fiyatlarında mart ayında 5 liralık ek artış bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Dündar, son dönemlerde sahte içki tüketimi nedeniyle meydana gelen ölümlerin halk sağlığı için ciddi bir risk oluşturduğunu sözlerine ekledi.