Sigaraya zam geldi mi? Erol Dündar iddialara net cevap verdi

06 Ocak 2025 10:50 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 11:48

Bugün sabah saatlerinde sigaraya zam yapıldığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Ancak Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tartışmalara son noktayı koydu.

Sigara ve alkollü içecekler için ÖTV zammı belli oldu! İşte 2025 yılı zamlı tutarları

Sigara ve alkollü içecekler için ÖTV zammı belli oldu! İşte 2025 yılı zamlı tutarları

Yeni yıl itibarıyla sigara ve alkollü içkilere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) arttı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın duyurduğu verilere göre, sigara​ ve alkoldeki ÖTV artış oranı yüzde 7,56 olarak belirlendi. Bu zam oranının, ilgili ürünlerin fiyatlarında artışa neden olması bekleniyordu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar​, daha önce yaptığı açıklamalarda bu artışın sigara fiyatlarına yansımasının 4 ila 5 lira arasında olabileceğini belirtmişti. Ancak bu tahminler, henüz gerçekleşmiş bir fiyat artışı anlamına gelmiyor.

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

ÖTV artışının ardından özellikle Philip Morris sigara grubuna zam yapıldığına dair iddialar sosyal medyada hızla yayıldı. Bazı kullanıcılar, sigara fiyatlarına dair sahte olduğu anlaşılan bir listeyi paylaşarak kafa karışıklığına neden oldu. Ancak TBYD Başkanı Erol Dündar, bu iddiaları yalanladı.

EROL DÜNDAR'DAN AÇIKLAMA

Erol Dündar, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, piyasada dolaşan sigara fiyatlarına ilişkin listenin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Dündar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Piyasada sigaraya zam geldiğine dair bir liste dolaşıyor. Sigaraya henüz zam gelmedi. Yayınlanan liste sahtedir, itibar etmeyin."

FİYAT ARTIŞI BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR

Uzmanlar, ÖTV artışının etkilerinin önümüzdeki günlerde fiyatlara yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Ancak şu an için sigara fiyatlarında resmi bir değişiklik yapılmadığı açıklandı.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI:

Philip Morris Grubu'nun en ucuz sigarası 72 lira, en pahalı sigarası 81 lira.

JTI Grubu'nun en ucuz sigarası 68 lira, en pahalı sigarası 80 lira.

Bat Grubu'nun en ucuz sigarası 71 lira, en pahalı sigarası 89 lira.

T&T Grubu'nun en ucuz sigarası 64 lira, en pahalı sigarası 71 lira.