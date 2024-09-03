Sigaraya zam yolda! Tarih belli oldu: İşte yeni fiyatlar

03 Eylül 2024 17:19 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 17:46

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Evlilik kredisi için asgari ücret şartı değişti! 150 bin liralık faizsiz kredi kapsamı genişletildi: İşte tüm detaylar

Sigara tiryakilerini kara kara düşündürecek haber geldi. Son olarak ağustos ayında zamlanan sigara fiyatlarına eylül ayında bir zam daha yolda. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sigara zammının detaylarını paylaştı.

SİGARAYA ZAM TARİHİ BELLİ OLDU

Erol Dündar Tele1'e yaptığı açıklamada bu ay içinde sigaraya yeni bir zam geleceğini açıkladı. Zammın eylül ayının ilk haftalarında açıklanacağını söyleyen Dündar, "Zammı eylül ayının içinde bekliyoruz. Tarih belli ama aksama olabilir diye tam tarih vermiyoruz" dedi.

FİYATLAR 3-5 TL ARTACAK

Zam miktarı için rakam da veren Dündar, 3-5 TL arasında bir artış yaşanacağını ifade etti.

"STOK SORUNU VAR, MALİYETLER KURTARMIYOR"

Tekel bayilerdeki stok sorununa dikkat çeken ve ellerindeki ürünlerin kısıtlı olduğunu söyleyen Erol Dündar, "Şu anda ürünler kısıtlı. Kısıtlama kalkmadı. Stok sorunu devam ediyor. Firmalar üretimden kaynaklı diyor ama öyle değil. Maliyetleri kurtarmadığı için her ay düzenli zam geçiyorlar. Onun için de ellerindeki malı çok fazla eritmek istemiyorlar" diye konuştu.

"ESNAFLA VATANDAŞ KARŞI KARŞIYA BIRAKILMASIN"

Sigara şirketlerinin esnaflara ürün kısıtlaması uygulamaması gerektiğini de vurgulayan Dündar, "Esnafla, vatandaşı karşı karşıya bırakmamaları gerekiyor. Bir zam geçişi sürecinde, vatandaşın talebi arttığı için esnafa bir kısıtlamaya gitmek yerine artırmaları gerekiyor. Çünkü vatandaş zam geleceğini duyduğunda birkaç paket fazla almak istiyor" dedi.