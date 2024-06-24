Sigarayı bıraktıracak dev zam kapıda! En ucuz ve en pahalı sigara fiyatı belli oldu

24 Haziran 2024 10:34 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 10:35

Sigara fiyatlarına Temmuz ayında yeni bir zam bekleniyor.

3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte ÖTV artışı yaşanacak sigara fiyatları içeni üzecek.

Temmuz ayında en düşük sigara fiyatının 66 lira olması bekleniyor.

EN PAHALI SİGARA 10 TL ARTACAK

Tiryakilere sigarayı bıraktıracak dev zam 3 Temmuz'dan sonra netleşecek.

Ekonomist Şenol Babuşçu tarafından yapılan açıklamaya göre, öngörülen zam miktarları 10 TL arasında değişiklik gösterecek.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları sonrasında, en ucuz sigaranın fiyatının 66 TL olması bekleniyor.

En pahalı sigara ise 10 TL'lik bir zam ile 75 TL fiyatına çıkacak.

STOK YAPMAK İSTEYENLERE KÖTÜ HABER

Sigaraya gelecek olan yeni zamların ardından 1 paket sigara fiyatı 75 TL'ye ulaşacak.

ÖTV zammı haberlerinin sosyal medyada yayılması, birçok tiryaki stok yapmaya karar verdi.

Sigara satan tekel bayileri ve marketlerde yoğunluk yaşandı.

Karton sigara satışındaki talep artışı üzerine sigara firmaları satışları kısıtladı.

Sigara firmalarının kısıtlamaları nedeniyle stok yapma imkanları sınırlandırıldı.