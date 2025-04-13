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Ekonomi
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 | Selahattin Demirel

Siparişlere yetişemiyor! Bu hayvanın yumurtasını kargoyla gönderiyor

Tavuk yumurtasındaki fiyat dalgalanmaları vatandaşı tedirgin ederken barındırdığı vitamin ve mineraller sebebiyle sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercih ettiği kaz yumurtaları, çiftçilere gelir kapısı oldu. Kastamonu İhsangazi'de kaz yetiştiricileri, gelen yoğun talep üzerine kargoladıkları yumurtaları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

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Siparişlere yetişemiyor! Bu hayvanın yumurtasını kargoyla gönderiyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 16:18
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 16:18

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çiftçilikle uğraşan vatandaşların beslediği kazların yumurtası önemli bir gelir kapısı haline geldi. İlçede çiftçiler tarafından yetiştirilen kazların yumurtaları, gelen yoğun talep üzerine Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Siparişlere yetişemiyor! Bu hayvanın yumurtasını kargoyla gönderiyor

BARINDIRDIĞI MİNAREL VE VİTAMİN İÇİN TERCİH EDİLİYOR

İçerisinde bulunan vitamin ve minareller sebebiyle, sağlıklı beslenmek isteyen vatandaşlar tarafından tercih edilen kaz yumurtaları, yoğun talep görüyor. İlçede çiftçilikle uğraşan Sabahattin Ciğerci, kaz yumurtalarının Kars dahil, Türkiye'nin birçok ilinden talep edildiğini ifade etti.

Siparişlere yetişemiyor! Bu hayvanın yumurtasını kargoyla gönderiyor


"DOKTORLAR DA TAVSİYE EDİYOR"

Vatandaşların sürekli kendilerine kaz yumurtasını sorduğunu belirten Sabahattin Ciğerci, "Kaz yumurtası eklemlere faydalı bir yumurtadır. Doktorlar da tavsiye etmektedir. Bunun için bizden de tercih ediliyor. Bizler de hazırladığımız kaz yumurtalarını isteyen vatandaşlara gönderiyoruz" dedi.

ETİKETLER
#sağlıklı beslenme
#Büyükşehir Belediyesi
#Kızılay Kan Bağışı Kampanyası
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#çiftçilik
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#Kaz Yumurtası
#Kastamonu İhsangazi
#Minareller
#Gelir Kaynağı
#Ekonomi
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