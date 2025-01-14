Sırada şirket zamları var! Patronlar yeni maaşları belirleyecek: İşte firmaların zam oranı ve yeni yan hakları

14 Ocak 2025 11:00 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 11:44

Şirket zamları için nefesler tutuldu. İşletmeler, maaş artışı için bütçeleme hazırlıklarında sona geldi. Milyonlarca çalışan asgari ücret zammının ardından yeni maaşlarını merak ediyor. Peki, hangi sektörler daha avantajlı? Sadece ücret artışı yeterli mi? Yan haklar ne olacak? İşte özel sektör zam oranlarına dair patronların yaklaşımı.

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Özel sektörde zam oranı ne olacak, sorusu ocak ayı içinde cevap bulacak. Çalışanların gözü ise zam oranlarında. 2025 yılına girilmesiyle birlikte zam oranları netleşti. SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 15.75, memurlara ise yüzde 11.54 oranında zam yapılırken, asgari ücrete yüzde 30’luk zam yansıdı. İşverenlerin yapacağı zam oranı da ortaya çıktı. Bazı firmaların kesenin ağzını açacağı ortaya çıktı.

ŞİRKET ZAMLARI NETLEŞİYOR

Para Dergi'de yer alan araştırmaya göre, birçok şirket asgari ücret zammı olan yüzde 30 ücret artışını baz alarak çalışanlarının yeni maaşlarını belirlemek için yol haritasını oluşturdu. Şirketler zammın yanında yeni yan haklarını da duyurmayı planlıyor.

2025 İÇİN ÖZEL SEKTÖR ZAM ORANLARI NE KADAR OLUR?

Birçok şirketin İnsan kaynakları profesyonelleri zam rotasını değerlendirdi;

Kolay İK COO'su Tunca Üçer;

Kolay İK'nın LinkedIn üzerinden gerçekleştirdi ve 1.130 kişinin katıldığı asgari ücret anketinin, beklenen minimum zam oranını yüzde 40 olarak ortaya koydu.

Üçer, "Şirketler çalışan güvenini artırmakla kalmayıp aynı zamanda yetenek kazanımında da rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde edebilir. Ancak rekabetçi maaş politikaları oluştururken şirketlerin sadece sektörel verileri değil, bireysel performansı ve çalışanların yetkinliklerini de dikkate almaları gerek. Bu durum uzun vadede şirketlerin güçlü bir işveren markası oluşturmasına da katkı sağlar" açıklamasında bulundu.

Eleman.net CEO'su Levent Dicle;

Dicle, çalışan beklentilerine yönelik gerçekleştirdikleri anket çalışması hakkında "2025 yılı için düzenlediğimiz asgari ücret beklenti anketimizde, katılımcıların yüzde 55'i asgari ücretin 30 bin TL olması gerektiğini ifade etmişti. Asgari ücretten bağımsız olarak, şirketlerin zam oranlarını en az yüzde 40-50 arasında planlaması, çalışanların geçim standartlarını korumak adına kritik. Çünkü, çalışanların yüzde 27'si bekledikleri zammı alamazsa yeni iş aramayı tercih edeceğini ifade etti. Bu durum çoğu şirkette önemli oranda iş gücü açığı oluşmasına sebep olur.

Eleman.net olarak önerimiz; işverenler sadece ücret artışıyla değil, yan haklar ve çalışma koşullarıyla da çalışanlarının yanında olmasıdır." dedi.

MAAŞ AVANTAJI SAĞLAYACAK SEKTÖRLER

2025 yılında maaş avantajı sağlayacak sektörlerin başında teknoloji, yazılım, inşaat sektörü ve sağlık sektörünün geldiğinin altını çizen Dicle'ye göre, inşaat sektöründe biriken talepler doğrultusunda yeni projelerin hayata geçmesi beklenirken, bu durum sıvacı, üretim teknisyeni ve demir ustası gibi kalifiye elemanlara olan ihtiyacı artıracak.

Kariyer.net Ceo'su Fatih Uysal;

Uysal, 2024'te 10 aylık sürecin sonunda adayların ortalama maaş beklentisinde yaklaşık yüzde 30 artış gözlemlediklerini belirterek, "Nitelikli beyaz yakada bu artış yüzde 33, nitelikli mavi yakada ise yüzde 32 seviyesinde gerçekleşti. Finans ve Eğitim sektöründe ücret beklentilerindeki artış yüzde 35 olurken, Hizmet alanında bu oran yüzde 31 seviyesinde kaldı. Mühendislik rollerinde yüzde 37 artış yaşanırken, yöneticilerin beklentilerindeki artış yüzde 40'ı buldu." diye ifade etti.

Uysal, adayların, 2024 yılında ara zam almadığını belirten yüzde 77'lik bölümünün yüzde 70'i, yeni yılda yüzde 40'tan fazla zam beklediğini açıkladı.

FİRMALAR KESENİN AĞZINI AÇACAK

Zam için kesenin ağzını açacak firmalar da bulunuyor. Dijital dönüşüm projelerinin hız kesmeden devam etmesi ve krizlerden daha az etkilenmesi, teknoloji şirketlerini daha çok tercih edilen işverenler haline getirdi. Şirketler ise bonkör davranıyor. Korn Ferry'nin 2024 yılı ücret raporuna göre, teknoloji sektöründeki çalışanlar, diğer sektörlere göre ortalama yüzde 18 daha yüksek ücret alıyor.