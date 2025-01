Gram altın fiyatı yüzde 35 artacak dedi! 2 farklı altın senaryosu paylaştı

14 Ocak 2025 14:02 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 14:08

Altın fiyatları, Trump'ın politika planları ile belirsizlikle fiyatlanıyor. Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli liman olarak bildiği altın fiyatlarının yeni yılda ne kadar olacağı merak ediliyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz'dan dikkat çeken bir analiz geldi. Ons altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları ve Donald Trump'ın 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlayacak olmasıyla birlikte risk algısında hareket ediyor.

Altın​ fiyatları​ için heyecanlı bir bekleyiş hakim. ABD yönetiminin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebi de yükseltiyor. Dolar​ fiyatının değer kazanmasıyla birlikte altın fiyatları da güçlü bir seyir izledi. Gram altın fiyatı da benzer bir yükseliş göstererek, 2 bin 994 TL'den 3 bin 65 TL'ye çıktı. Ekonomist Filiz Eryılmaz​, altın fiyatları için 2025 adına hem tarih hem de rakam verdi.

ALTIN FİYATI GÜVENLİ LİMAN GÖMLEĞİNİ GİYİYOR

TGRT Haber TV'ye konuşan ekonomist​ Filiz Eryılmaz'ın açıklamaları şöyle;

"Altında son iki haftadır anomali diyebileceğimiz bir fiyatlama var. Şöyle ki normalde altın dolar endeksi ve Amerikan on yıllıklarıyla ters korele bir varlıktır. Dolar endeksi Amerikan on yıllıkları yükseldiğinde altının baskılanıyor olması lazım. Amerikan on yıllıkları 4.80'leri gördü. Dün bir miktar altına da hafif satış gelse de genel itibariyle baktığımızda altın gücünü korumaya devam ediyor. Hatta 2700 sınırına kadar bu hafta yükseldi.

Sebebi şu, altın güvenli liman gömleğini giyiyor. 20 Ocak'ta Trump göreve gelecek. Hangi politikaları uygulayacak, hangi sertlikleri uygulayacak bunu bilmiyoruz.

DOLAR FİYATI VE AMERİKA'NIN ON YILLIKLARI DA YÜKSELDİ

Öte yandan Amerika'da ekonomik çok güçlü geliyor, enflasyona dair veriler çok güçlü. Böylesi bir ortamda bir de Trump'ı işin içine koyduğumuzda acaba bizi neler bekliyor? Bir korku endişeyle dolar yükselirken altının da yükseldiğini görüyoruz. Sadece düne ayrı bir parantez açmak lazım. Dün öylesine güçlü yükseldi ki dolar ve Amerika'nın on yıllıkları. Bir miktar altına da satış geldi. Fakat bugün yeniden tepki hareketi görüyoruz. Tabi bu tepki hareketinin sebebi 110'dan 192'ye gerileyen dolar endeksi. İşte 480'den 475'e gerileyen 10 yıllıklar var. Bunun da etkisi var.

Yarın, manşet TÜFE'nin Amerika'da 2.7'den 2.9'a çıkması bekleniyor. Çekirdek yıllık %3.3'te yine sabit kalması bekleniyor. Şimdi yarın şöyle bir senaryo görürsek eğer, beklentinin üzerine bir enflasyon datası görürsek ki bugün ÜFE de var bu arada. ÜFE'Yİ de çok hafife almamak lazım.

ALTIN İÇİN YARIN ÇOK KRİTİK

Hem bugün ama özellikle yarın çok daha kıymetli. Beklentinin üzerinde bir data gelmesi açıkçası altına bir baskı güçlü getirmeyebilir. Çünkü güvenli limanın gömleğini giyen bir altın var. Onun için çok sert bir düzeltme altın tarafında beklemem. Ama dünkü harekete bakarsak elbette bir baskı da gelebilir ama tam tersini de görebiliriz.

Yarın altına baskı da gelir diyemiyorum. Burada ana mesele şu. Ben şunu bekliyorum ama nereye daha çok eğilimlisiniz derseniz. Yarın eğer beklentinin çok ötesine bir enflasyon gelirse altına bu alım getirir. Baskı getirmeyebilir tedirginlik gereği.

Bir yükseliş bekliyorum. Beklentinin çok ötesine bir enflasyon piyasayı çok rahatsız edebilir, çok tedirgin edebilir. Tıpkı Cuma günü olduğu gibi. Cuma günü dolar çok yükseldi, 10 yıllık yükseldi, altın da yükseldi. 2690'a kadar, 2700'lere kadar yükseldi. Aynı hareketi, beklentinin çok ötesinde bir altın, enflasyon görürsek bence görebiliriz diye düşünüyorum. Piyasa tedirginlikle beraber, Amerika'da hiç faiz indirimi olmayacak ve Trump da gelecek, işler daha da sarpa saracak meselesiyle gidip altına yönelik bir güvenli liman talebi çok şaşırtıcı olmaz. Çünkü bu ara bu eğrimin çok daha güçlü olduğunu görüyoruz.

2 FARKLI SENARYODA ALTIN ROTASI

Gram altında bir belirsizlik bizi bekliyor, o da şu. Şimdi Trump koltuğa oturacak, altın tarafında işte Trump gelecek güven liman gömleğiyle gram altında buna dair bir yükseliş oldu. Şimdi mesela şu olursa şaşırtıcı olmaz. Trump geldiğinde tarifeler uygulanacağı söylenirse bu durumda da bir düzeltme gelebilir riskli varlıklara. Altına da bir düzeltme gelirse çok şaşırtıcı olmaz. Ama yok Trump gelip çok sert konuşmalara, belirsiz konuşmalara devam ederse bu durumda güvenli liman talebiyle çok düşmesi gereken yerde altın düşme edebilir.

Yani şunu anlatmaya çalışıyorum, çok net bir altın yükselir ya da düşer diyemiyoruz. Çünkü piyasanın güvenli liman noktasında reaksiyonu tam olarak tahmin edebilmek mümkün değil. Ama benim genel beklentim şu yani altın tarafında bir düzeltme olsa bile Trump göreve geldi daha olumlu konuşsa bile ben gene de görece belirli desteklerde tutunan daha böyle yatayda da giden ama konsolidasyonunu koruyan bir altın olabileceğini düşünüyorum.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN NE KADAR OLUR?

2025'te de genel senaryom şu, yani ons tarafında 3 bin dolarların görülebileceğini düşünüyorum. 2025'te de genel senaryom şu, yani ons tarafında 3 bin dolarların görülebileceğini düşünüyorum. Gram altında da %30-35 civarı bir artış bekliyorum 2025 yılında. Tabi bu Trump kaynaklı güvenli liman gömleğinin çok sahnede olmadığı bir senaryo. Eğer Trump kaynaklı belirsizlikler çok daha güçlü olursa, ons tarafında 3 bin dolarları geçmek de çok şaşırtıcı olmaz bu noktada diye düşünüyorum. Bu açıdan makul bir getiri bekliyorum altın tarafında

2024'te olduğu gibi güçlü, %54,5'lık gram altında bir yükseliş beklemediğimi paylaşmak isterim."