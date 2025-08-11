Enez'de orman yangını bir anda büyüdü: Yazlık evler boşaltılıyor

Edirne'nin Enez ilçesi Büyükevren köyünde tarladaki yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler giderek ormanlık alanlara doğru ilerliyor. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. İhbar üzerine Keşan ve Enez itfaiye ekipleri de söndürmek için bölgeye gitti.

YAZLIK EVLERE YAKLAŞTI

Gülçavuş'taki yazlık evlerin de bulunduğu bölgede Keşan Orman İşletmesi'ne bağlı 2 helikopterle havadan da söndürme çalışması başlatıldı. Yangının yazlık evlere yaklaşmasına rağmen şu an için can ve mal kaybı tehlikesi bulunmazken, yoğun duman nedeniyle bazı evlerin tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi.