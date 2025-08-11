Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Gündem
Bakanlık uyardı! Orman yangınlarında hayvanlara dokunmadan önce bu 4 maddeye dikkat!

Tarım ve Orman Bakanlığı orman yangınlarında yaralanan hayvanlara yardım etmek isteyen vatandaşların dikkat etmesi gerekenleri sıraladı. 4 başlıkla konulara dikkat çekerek bu adımların izlenmesini istedi.

Türkiye kavurucu sıcakların artışı ve düşük seyreden nem nedeniyle Ağustos ayının ilk haftasına yine orman yangınlarının yükselişiyle girdi. Alevlerin arasında kalan hayvanları kurtarmak isteyen duyarlı vatandaşlar için uyarılar sıralayan bilmeden hayvanlara zarar vermemek için yapılması gerekenleri söyledi.

Bakanlık uyardı! Orman yangınlarında hayvanlara dokunmadan önce bu 4 maddeye dikkat!

4 BAŞLIĞA DİKKAT

Bakanlık 4 konuya dikkat çekerek açıklamada: "Hayvanı kıyafet ve battaniye gibi koruyucu örtüyle sarın ve bölgeden uzaklaştırın, ılık ortamda tutun, ani ısı kaybını önleyin." ifadesini kullandı.

Bakanlık uyardı! Orman yangınlarında hayvanlara dokunmadan önce bu 4 maddeye dikkat!

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, orman yangınlarından etkilenen yaralı yaban hayvanlarına yapılacak ilk yardıma ilişkin bilgi verildi.

Küçük bir yardımın bir canı kurtarabileceğine işaret edilen paylaşımda, "Yangın bölgesinde yaralı hayvan gördüğünüzde doğru şekilde müdahale edin ve hemen yetkililere bildirin." denildi.

Bakanlık uyardı! Orman yangınlarında hayvanlara dokunmadan önce bu 4 maddeye dikkat!

YARALI HAYVANLA KARŞILAŞIRSANIZ YAPILMASI GEREKENLER:

Paylaşımda, yaralı bir hayvanla karşılaşılması halinde yapılacaklara ilişkin şu bilgiler yer aldı:

"Kendi güvenliğinizi sağlayın, yangın ve diğer tehlikelere karşı dikkatli olun. Hayvanı kıyafet ve battaniye gibi koruyucu örtüyle sarın ve bölgeden uzaklaştırın, ılık ortamda tutun, ani ısı kaybını önleyin. Hareketini kısıtlayın, kutu, kafes gibi güvenli alana yerleştirin. Sadece yanık kısmı yıkayın, steril nemli bezle sarın. Krem sürmeyin, soğuk ortama almayın. ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü veya en yakın veterinere haber verin."

