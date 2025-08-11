Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Çanakkale'de orman yangını! Tahliyeler başladı, uçuşlar durdu: Trafiğe çıkmayın

Çanakkale Kepez'de orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'dan 'trafiğe çıkmayın' uyarısı geldi. Toraman ayrıca tedbiren bölgedeki vatandaşların tahliye edildiğini bildirdi. Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı. Öte yandan Bolu, Aydın, Manisa ve Mersin'deki yangınlara da müdahaleler sürüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 15:54

'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

"TRAFİĞE ÇIKMAYIN" UYARISI YAPILDI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de orman yangını! Tahliyeler başladı, uçuşlar durdu: Trafiğe çıkmayın

BOĞAZ TRAFİĞİ TEK TARAFLI DURDU

Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.

Çanakkale'de orman yangını! Tahliyeler başladı, uçuşlar durdu: Trafiğe çıkmayın

UÇUŞLAR GEÇİCİ OLARAK DURDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada uçuşların geçici olarak durduğunu bildirdi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Çanakkale ilinde devam eden orman yangınları nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 11 Ağustos 2025 saat 19.30’a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BOLU'DA ORMAN YANGINI

Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü yakınlarındaki bölgeye üç yangın söndürme helikopteri, itfaiye ve arazözler sevk edildi.

Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Çanakkale'de orman yangını! Tahliyeler başladı, uçuşlar durdu: Trafiğe çıkmayın

MERSİN

'in Bozyazı ilçesinde, Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale'de orman yangını! Tahliyeler başladı, uçuşlar durdu: Trafiğe çıkmayın

MANİSA

'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınını ekipler, kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

AYDIN

'ın Germencik ilçesi kırsal Dağyeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda yangın çıktı.

İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale ile alevlerin önü yerleşim yerleri ve ormanın blok olarak ağaçların bulunduğu kısmına ulaşmadan kesildi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çanakkale'de orman yangını! Tahliyeler başladı, uçuşlar durdu: Trafiğe çıkmayın
ETİKETLER
#türkiye
#orman yangını
#aydın
#bolu
#Manisa
#çanakkale
#mersin
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.