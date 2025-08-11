Çanakkale'de orman yangını! Tahliyeler başladı, uçuşlar durdu: Trafiğe çıkmayın

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

"TRAFİĞE ÇIKMAYIN" UYARISI YAPILDI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

BOĞAZ TRAFİĞİ TEK TARAFLI DURDU

Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.

UÇUŞLAR GEÇİCİ OLARAK DURDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada uçuşların geçici olarak durduğunu bildirdi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Çanakkale ilinde devam eden orman yangınları nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 11 Ağustos 2025 saat 19.30’a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BOLU'DA ORMAN YANGINI

Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü yakınlarındaki bölgeye üç yangın söndürme helikopteri, itfaiye ve arazözler sevk edildi.

Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

MERSİN

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

MANİSA

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınını ekipler, kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

AYDIN

Aydın'ın Germencik ilçesi kırsal Dağyeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda yangın çıktı.

İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale ile alevlerin önü yerleşim yerleri ve ormanın blok olarak ağaçların bulunduğu kısmına ulaşmadan kesildi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.