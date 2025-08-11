Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Çanakkale Güzelyalı yangın söndürüldü mü son dakika? Vali açıklama yaptı

Çanakkale'nin Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından Çanakkale yangınına ilişkin son dakika bilgilerini açıkladı. Vali Toraman tarafından açıklanan bilgilere göre Güzelyalı'da tahliyeler başladı. Vatandaşlar tarafından Çanakkale Güzelyalı yangın son durumu merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çanakkale Güzelyalı yangın söndürüldü mü son dakika? Vali açıklama yaptı
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 14:51

'nin merkez ilçesinde bağlı beldesinin Dardanos mevkisinde bulunan tarım arazisinde bugün saat 13.30 sıralarında çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi. Yangınla ilgili Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vali Toraman'ın açıklamasının ardından vatandaşlar Çanakkale Güzelyalı yangın son durumu merak etmeye başladı.

Çanakkale Güzelyalı yangın söndürüldü mü son dakika? Vali açıklama yaptı

ÇANAKKALE GÜZELYALI YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ, SON DAKİKA?

Çanakkale Valisi Ömer Toraman tarafından yapılan açıklamaya göre Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlar tedbir amaçlı edilmeye başlandı. Konuyla ilgili Vali Toraman'ın açıklamasının tamamı ise şöyle:

"Çanakkale merkezde rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor" dedi.
Yangın, saat 13.30 sıralarında Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın hakkında açıklama yapan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, "Çanakkale merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir."

Çanakkale Güzelyalı yangın söndürüldü mü son dakika? Vali açıklama yaptı

ÇANAKKALE KEPEZ YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Çanakkale'nin Kepez beldesinde çıkan yangının henüz sebebi bilinmiyor. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yetkililer tarafından yapılacak incelemelerle birlikte çıkış sebebinin netlik kazanması bekleniyor.

ETİKETLER
#yangın
#rüzgar
#orman yangını
#tahliye
#çanakkale
#kepez
#güzelyalı mahallesi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.