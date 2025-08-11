Çanakkale Güzelyalı yangın söndürüldü mü son dakika? Vali açıklama yaptı

Çanakkale'nin merkez ilçesinde bağlı Kepez beldesinin Dardanos mevkisinde bulunan tarım arazisinde bugün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi. Yangınla ilgili Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vali Toraman'ın açıklamasının ardından vatandaşlar Çanakkale Güzelyalı yangın son durumu merak etmeye başladı.

ÇANAKKALE GÜZELYALI YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ, SON DAKİKA?

Çanakkale Valisi Ömer Toraman tarafından yapılan açıklamaya göre Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı. Konuyla ilgili Vali Toraman'ın açıklamasının tamamı ise şöyle:

"Çanakkale merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor" dedi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın hakkında açıklama yapan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, "Çanakkale merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir."

ÇANAKKALE KEPEZ YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Çanakkale'nin Kepez beldesinde çıkan yangının henüz sebebi bilinmiyor. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yetkililer tarafından yapılacak incelemelerle birlikte çıkış sebebinin netlik kazanması bekleniyor.