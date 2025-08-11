Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Fatih'te 'dar alan' uygulaması: İstanbul Emniyet Müdürü de sahada

Fatih'te İstanbul Emniyeti dron destekli "dar alan şok uygulaması" yaptı. Operasyona Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 22:24

'te suçluların yakalanması ve caydırıcılık amacıyla 'dar alan şok uygulaması' gerçekleştirildi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde güven timleri, önleyici, trafik, asayiş, narkotik ve ilgili birimlerin katılımıyla Balat Mahallesi'nde "dar alan şok uygulaması" yapıldı.

Fatih'te 'dar alan' uygulaması: İstanbul Emniyet Müdürü de sahada

Suçluların yakalanması ve caydırıcı olmak amacıyla yapılan uygulama kapsamında oluşturulan kontrol noktasında şüpheli araçlar durduruldu. Araçlarda arama yapan ekipler, şüphelendikleri kişilerin de Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi.

Dron destekli uygulamaya, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.

Yıldız, denetim noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur" anlayışıyla uygulamayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fatih'te 'dar alan' uygulaması: İstanbul Emniyet Müdürü de sahada

Fatih'in tarih, turizm, dini ve kültürel yönüyle İstanbul'un en önemli ilçelerinden biri olduğunu belirten Yıldız, "Adeta kadim şehir İstanbul'umuzun kalbi olan Fatih'te, İstanbul'umuzda, huzurumuza kasteden şehir eşkıyalarına, tacirlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Hedefimiz net ve bellidir, huzurlu ve güvenli İstanbul." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının ardından esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldız, Balat Şehit Zafer Mat Polis Merkezi'ne de ziyarette bulundu.

ETİKETLER
#uyuşturucu
#fatih
#güvenlik
#istanbul emniyet müdürlüğü
#Dron Destekli Uygulama
#Dar Alan Şok Operasyonu
#Suç Ile Mücadele
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.