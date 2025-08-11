Menü Kapat
30°
Fenerbahçe Feyenoord TV8’de yayınlanacak mı? Bu maç kaçmaz

Fenerbahçe Feyenoord maçı TV8’de yayınlanacak iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord ile Chobani Stadı’nda karşı karşıya gelecek. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, turu geçmek için tek farklı galibiyette uzatma, iki veya daha farklı galibiyette ise direkt tur vizesi arayacak. İşte Fenerbahçe Feyenoord yayın bilgileri…

, 3. eleme turu rövanş maçında ’u konuk edecek. Chobani Stadı’nda oynanacak müsabaka, tur atlama yolunda kritik bir öneme sahip.

FENERBAHÇE FEYENOORD HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı, platformunda yayınlanacak. Exxen Spor paketi aboneleri, karşılaşmayı şifresiz ve canlı olarak izleyebilecek. Maç, Romanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Istvan Kovacs’ın yönetiminde saat 20.00’de başlayacak ve Chobani Stadı’nda oynanacak. İlk maçta 2-1’lik skorla sahadan mağlup ayrılan Fenerbahçe, taraftarlarının desteğiyle rövanşta turu geçmek için mücadele edecek.

Karşılaşmanın yayın bilgisi, Exxen platformunun resmi duyurularıyla netlik kazandı. Fenerbahçe’nin UEFA kadrosunda yer alan oyuncuların performansı ve Teknik Direktör ’nun yapacağı taktiksel değişiklikler, maçın Exxen üzerinden izlenecek olmasıyla birlikte taraftarlar arasında büyük bir heyecan oluşturacak.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI S SPORT’TA MI, EXXEN’DE Mİ?

Fenerbahçe’nin Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı, S Sport yerine Exxen platformunda yayınlanacak. İlk maç S Sport Plus’ta yayınlandığı için bu maçında S Sport’ta yayınlanması bekleniyordu. Ancak 2. maç sadece EXXEN’de olacak.

Exxen Spor paketi kullanıcıları, müsabakayı canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek. İlk maçta Hollanda’da 90+1. dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu kez Chobani Stadı’nda galibiyet arayacak.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇINI TV8 VERECEK Mİ, YAYINLAYACAK MI?

ve EXXEN’in aynı medya grubunda yer alması nedeniyle Fenerbahçe Feyenoord maçının hem EXXEN hem de TV8’de yayınlanması bekleniyordu. Ancak Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı, TV8 kanalında yayınlanmayacak. Karşılaşma, Exxen platformu üzerinden canlı ve şifresiz olarak Exxen Spor paketi abonelerine sunulacak. Fenerbahçe, sahasında oynayacağı bu kritik maçta, ilk maçta 2-1’lik yenilginin rövanşını almak için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe Feyenoord maçının TV8’de yayınlanmayacak olması nedeniyle taraftarlar Exxen platformu üzerinden maçı canlı izleyebilecek.

TV8’in 11 Ağustos Salı TV yayın akışı şu şekildedir:

  • 13.00: Yaparsın Bilirim / Yeni
  • 16.00: MasterChef Türkiye
  • 20.00: MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
  • 00.15: Yaparsın Bilirim

Fenerbahçe Feyenoord maçı TV8 yayın akışında yer almıyor.

