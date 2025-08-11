Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

UYGAD yönetim kurulunu büyüterek güçlendi!

Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği,(UYGAD) 4. Olağan Kongresi yapıldı. Bakırköylüler Derneği'nde yapılan kongrede Mevlüt Yüksel tekrar başkanlığa seçilirken, yönetim kurulu tüzük değişikliği ile 27 kişiye çıkarıldı. UYGAD yeni yönetimi toplanarak görev dağılımını da gerçekleştirdi. UYGAD Başkanı Mevlüt Yüksel, yeni dönemde yazarlar ve gazeteciler için vizyon projeleri hayata geçireceklerini açıkladı.

UYGAD yönetim kurulunu büyüterek güçlendi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.08.2025
21:43
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
21:45

Kamuoyunda medyanın yanı sıra, topluma yönelik projeleri ile tanınan. Uluslararası Yazarlar ve Derneği, (UYGAD) yeni yönetimini oluşturdu.2016 yılında Tuzla’da kurulan ve kısa adı UYGAD olan, Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği’nin 4.Olağan Kongresi, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü, Bakırköy Zühüratbaba’da bulunan Bakırköylüler Derneği’nde gerçekleştirildi.

UYGAD YENİ YÖNETİMİ BÜYÜYEREK GÜÇLENDİ!

UYGAD Kongresi’nde başkan Mevlüt Yüksel’in önerisi ile önemli bir değişikliğe gidildi. Bu değişikliğe göre,17 kişi asil ve 9 kişi yedek üyelerden oluşan , oybirliği ile alınan tüzük değişikliği kararı sonucu, 27 asil ve 15 yedek kişiye çıkarıldı. Yine aynı kongrede, UYGAD İstişare Kurulu’nun daha aktif olması için, çeşitli alanlarda saygınkişilerin davet edilmesi kararlaştırıldı. UYGAD’ın kongresi sonrasında başkan seçilen Mevlüt Yüksel yaptığı kısa konuşmada, yeni yönetim kurulunun büyüyerek daha da güçlendiğini belirtti. Yüksel yeni dönemde daha organize olarak, hazırladıkları yeni vizyon projelerini, her ay hayata geçireceklerini ifade etti. Ayrıca Yüksel halen 30 il ile 8 ülkede olan UYGAD temsilciliklerinin sayısının da artırılacağını vurguladı.

UYGAD YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPTI

UYGAD ilk toplantısında,yeni yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı ise şöyle gerçekleşti;

Başkan: Mevlüt Yüksel
Başkanvekili: Cebrail Mungan
Başkan Yardımcıları:
* Melda Tuncel
* Bekir Kaplan
* Hüseyin Bayoğlu
* Mehmet Saygıner
Genel Sekreter: Aytekin Akay
Sekreter: Banu Perçin Güngörmez
Sayman: Gökhan Alperen Bayrak
Üyeler: Okan Alkan Sarıkaya, Metin Yener, Murat Aydın, Mehmet Erkan Avcılar, Mustafa Erdugan, Cemalettin Çolakoğlu, Muammer Karadeniz, Tülay Kirman, Adnan Gül, Fevzi Yalçın, Cüneyt Zülfikar Bitikçioğlu, Vehbi Güleş, Ferhat Yıldırım, Muhammed Şamil Çavuşoğlu, Güngör Yavuzaslan, Ahmet Faruki Çelik, Bahri Dündar, Hatice Gülsün Özalp.

