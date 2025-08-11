Menü Kapat
TGRT Haber
30°
Edirne Enez yangın son durum ne söndürüldü mü?

Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü yakınlarında bir tarlada başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Edirne Enez’deki yangının son durumu merak ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü yakınlarındaki bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgâr, alevlerin kısa sürede büyümesine ve hızla yayılmasına yol açtı.

Tarlada başlayan alevler, rüzgârın yönlendirmesiyle yakındaki ormanlık alana doğru ilerlemeye başladı.

Yangının geniş bir alana yayılma riski, bölgedeki ekipleri ve halkı harekete geçirdi.

Edirne Enez yangın son durum ne söndürüldü mü?

ENEZ YANGIN SON DURUM NE SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yangına ilk müdahaleyi Büyükevren köyü sakinleri kendi imkânlarıyla yaptı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ve Enez ilçelerinden ekipleri sevk edildi.

Yangının ormanlık alana ilerlemesiyle Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de çalışmalara dâhil oldu.

Söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla 2 helikopterle havadan müdahale başlatıldı.

Yangın, Gülçavuş mevkisindeki yazlık evlerin bulunduğu bölgeye de yaklaştı.

Edirne Enez yangın son durum ne söndürüldü mü?

Yetkililer, şu an için herhangi bir can veya mal kaybı tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Yoğun dumanın etkili olduğu bazı yazlık evler, tedbir amacıyla kontrollü bir şekilde boşaltıldı.

Ekiplerin alevleri yerleşim yerlerinden ve ormanlık alanın derinliklerinden uzak tutmak için yoğun çabası sürüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Edirne'deki yangın nerede çıktı?
Yangın, Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü yakınlarındaki bir tarım arazisinde başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alana doğru yayıldı.
