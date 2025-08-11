Edirne Enez yangın son durum ne söndürüldü mü?

Edinilen bilgilere göre, yangın Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü yakınlarındaki bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgâr, alevlerin kısa sürede büyümesine ve hızla yayılmasına yol açtı.

Tarlada başlayan alevler, rüzgârın yönlendirmesiyle yakındaki ormanlık alana doğru ilerlemeye başladı.

Yangının geniş bir alana yayılma riski, bölgedeki ekipleri ve halkı harekete geçirdi.

ENEZ YANGIN SON DURUM NE SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yangına ilk müdahaleyi Büyükevren köyü sakinleri kendi imkânlarıyla yaptı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Keşan ve Enez ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının ormanlık alana ilerlemesiyle Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de çalışmalara dâhil oldu.

Söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla 2 helikopterle havadan müdahale başlatıldı.

Yangın, Gülçavuş mevkisindeki yazlık evlerin bulunduğu bölgeye de yaklaştı.

Yetkililer, şu an için herhangi bir can veya mal kaybı tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Yoğun dumanın etkili olduğu bazı yazlık evler, tedbir amacıyla kontrollü bir şekilde boşaltıldı.

Ekiplerin alevleri yerleşim yerlerinden ve ormanlık alanın derinliklerinden uzak tutmak için yoğun çabası sürüyor.