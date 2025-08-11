Soma yangın son durum ne söndürüldü mü? Bir mahalle boşaltıldı

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen devam ediyor.

Yetkililer, yangının yerleşim yerlerine yakınlığı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti.

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etme potansiyeli üzerine ilçeye bağlı Kozanlı Mahallesi'nin tedbir amacıyla tahliye edilmesine karar verildi.

Jandarma ve diğer ilgili birimler, mahallede bilgilendirme yaparak vatandaşların güvenli bir şekilde bölgeden ayrılmasını sağladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen söndürme çalışmalarına 2 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 22 su ikmal aracı ve 7 iş makinesi katılıyor.

Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 5 itfaiye aracı da karadan müdahaleye destek veriyor.

Soruşturma kapsamında yangının çıkışıyla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Yetkililer, olayın taksirle (ihmal sonucu) meydana gelme ihtimali de dahil olmak üzere tüm yönleriyle araştırıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.