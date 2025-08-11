Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
30°
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Soma yangın son durum ne söndürüldü mü? Bir mahalle boşaltıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, tedbir amacıyla bir mahalle boşaltıldı ve yangının çıkışıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Soma yangın son durum ne söndürüldü mü? Bir mahalle boşaltıldı
11.08.2025
11.08.2025
18:46

'nın ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi yakınlarında başlayan , ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen devam ediyor.

Yetkililer, yangının yerleşim yerlerine yakınlığı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti.

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etme potansiyeli üzerine ilçeye bağlı Kozanlı Mahallesi'nin tedbir amacıyla edilmesine karar verildi.

Soma yangın son durum ne söndürüldü mü? Bir mahalle boşaltıldı

Jandarma ve diğer ilgili birimler, mahallede bilgilendirme yaparak vatandaşların güvenli bir şekilde bölgeden ayrılmasını sağladı.

Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen söndürme çalışmalarına 2 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 22 su ikmal aracı ve 7 iş makinesi katılıyor.

Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanlığına bağlı 5 itfaiye aracı da karadan müdahaleye destek veriyor.

Soruşturma kapsamında yangının çıkışıyla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Yetkililer, olayın taksirle (ihmal sonucu) meydana gelme ihtimali de dahil olmak üzere tüm yönleriyle araştırıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Sıkça Sorulan Sorular

Yangın nedeniyle hangi mahalle boşaltıldı?
Yangının yayılma riski ve yerleşim yerlerine yakınlığı nedeniyle tedbir amacıyla Soma ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi tahliye edildi. Yetkililer, tahliye kararının vatandaşların can güvenliğini sağlamak için alındığını belirtti.
#itfaiye
#orman yangını
#tahliye
#Manisa
#soma
#İzmir
#Kozanlı
#Aktüel
TGRT Haber
