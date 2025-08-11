Menü Kapat
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Talisca Feyenoord maçında oynayacak mı? Mourinho açıkladı

Talisca Feyenoord maçında oynayacak mı oynamayacak mı Fenerbahçe’nin Feyenoord maçı muhtemel 11’ine göre belli olmaya başladı. Jose Mourinho Feyenoord maçı öncesi yaptığı açıklamada Anderson Talisca’nın son durumu hakkında bilgi de verdi. İlk maçı 90+1. dakikada yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, turu geçmek için tek farklı galibiyette uzatma, iki veya daha farklı galibiyette ise direkt tur vizesi arayacak. İşte Fenerbahçe kadrosunda son durum…

Talisca Feyenoord maçında oynayacak mı? Mourinho açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 22:20
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 22:20

, 3. eleme turu rövanş maçında ’u ağırlayacak. Chobani Stadı’ndaki bu kritik karşılaşma, sarı-lacivertlilerin tur atlama umutlarını sürdürmesi açısından büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE FEYENOORD MUHTEMEL 11

Teknik Direktör ’nun, Hollanda’daki ilk maçta kulübede olan Jhon Duran ve Nelson Semedo’yu ilk 11’de sahaya sürmeyi planladığı belirtiliyor. UEFA kadrosunda Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao ise yer almıyor.

Talisca Feyenoord maçında oynayacak mı? Mourinho açıkladı

Fenerbahçe’nin Feyenoord karşısındaki muhtemel 11’i şu şekilde:

İrfan, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.

Mourinho, ilk maçta 2-1’lik mağlubiyetin ardından daha agresif bir oyun planıyla sahaya çıkmayı hedefliyor. Özellikle Jhon Duran’ın hücumdaki etkinliği ve Nelson Semedo’nun kanattaki katkısı, Fenerbahçe’nin turu geçme yolunda kilit rol oynayabilir.

Talisca Feyenoord maçında oynayacak mı? Mourinho açıkladı

TALİSCA FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı , sakatlığı nedeniyle katılamadığı Portekiz kampı ve ilk maçın ardından Feyenoord rövanş maçıyla sahalara dönüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, Talisca’nın durumunun İsmail Yüksek’ten daha iyi olduğunu ve oyuncunun bu maçta hazır olmak için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti. Ancak Talisca’nın ilk 11’de mi yoksa kulübede mi yer alacağı, maç günü netlik kazanacak.

Talisca Feyenoord maçında oynayacak mı? Mourinho açıkladı

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı, Chobani Stadı’nda 12 Ağustos Salı günü saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşma, Exxen platformunda canlı ve şifresiz olarak Exxen Spor paketi abonelerine yayınlanacak.

Talisca Feyenoord maçında oynayacak mı? Mourinho açıkladı

Maçı Romanya Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetecek, yardımcı hakemler ise Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi olacak. İlk maçta 2-1’lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, bu müsabakada galibiyet arayacak.

