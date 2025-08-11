Talisca Feyenoord maçında oynayacak mı? Mourinho açıkladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord’u ağırlayacak. Chobani Stadı’ndaki bu kritik karşılaşma, sarı-lacivertlilerin tur atlama umutlarını sürdürmesi açısından büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE FEYENOORD MUHTEMEL 11

Teknik Direktör Jose Mourinho’nun, Hollanda’daki ilk maçta kulübede olan Jhon Duran ve Nelson Semedo’yu ilk 11’de sahaya sürmeyi planladığı belirtiliyor. UEFA kadrosunda Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao ise yer almıyor.

Fenerbahçe’nin Feyenoord karşısındaki muhtemel 11’i şu şekilde:

İrfan, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.

Mourinho, ilk maçta 2-1’lik mağlubiyetin ardından daha agresif bir oyun planıyla sahaya çıkmayı hedefliyor. Özellikle Jhon Duran’ın hücumdaki etkinliği ve Nelson Semedo’nun kanattaki katkısı, Fenerbahçe’nin turu geçme yolunda kilit rol oynayabilir.

TALİSCA FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, sakatlığı nedeniyle katılamadığı Portekiz kampı ve ilk maçın ardından Feyenoord rövanş maçıyla sahalara dönüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, Talisca’nın durumunun İsmail Yüksek’ten daha iyi olduğunu ve oyuncunun bu maçta hazır olmak için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti. Ancak Talisca’nın ilk 11’de mi yoksa kulübede mi yer alacağı, maç günü netlik kazanacak.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı, Chobani Stadı’nda 12 Ağustos Salı günü saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşma, Exxen platformunda canlı ve şifresiz olarak Exxen Spor paketi abonelerine yayınlanacak.

Maçı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetecek, yardımcı hakemler ise Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi olacak. İlk maçta 2-1’lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, bu müsabakada galibiyet arayacak.