Şirketler borçlarından kaçmak için konkordato ilan ediyor! En fazla inşaat sektörü başvurdu

21 Kasım 2024 10:08 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 10:33

Geçtiğimiz seneye oranla baktığımızda, bu yıl konkordato ilan eden şirketlerin sayısında oldukça fazla bir artış yaşandı. Şirketler borçlarından ve alacaklılarından kurtulmak için haksız şekilde konkordato ilan ediyor. Sadece kasım ayında konkordato ilan eden şirketlerin sayısı 1352 oldu. Yaşanan bu gelişmeyi ünlü hukukçu Mustafa Zafer tgrthaber.com'a değerlendirdi. Konkordato taleplerinde yaşanan artışı ve borçluların konkordatonun sağladığı hukuki korumanın yanında alacaklılarına zarar verip vermediğini anlatan Mustafa Zafer, çok önemli bilgiler verdi. İşte detaylar...

Türkiye​'de yaşanan kritik ekonomik süreç beraberinde farklı sıkıntıları da getirdi. Özellikle iş verenler, vergiden ve işçi alacaklarından kaçmak için çeşitli yollar izliyor. Bunlardan biri de konkordato! Geçtiğimiz senelere oranla bir hayli artış gösteren konkordato​ başvuruları sebebiyle küçük esnaf ve çalışanlar oldukça zor zamanlar yaşıyor. Zira konkordato ilan eden şirketler; kendilerine finansal bir ferahlık getirirken, alacaklılarına ise maddi çöküş yaşatıyor. En fazla konkordato başvurusu yapan sektörlerin başında ise inşaat​ sektörü geliyor.

Türkiye'de yaşanan konkordato artışı ve bununla birlikte yaşanan çeşitli sorunları Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e değerlendiren ünlü hukukçu Mustafa Zafer çok önemli mesajlar verdi. İşte röportajın detayları:

SADECE KASIM AYINDA 1352 KONKORDATO!

Kasım ayında konkordato sayısı ne durumda?

"Merkez Bankası tarafından uygulanmaya devam edilen sıkı para politikası kapsamında finansal kırılganlık seviyesi yüksek olan yani işletmesi sermayesi bulmakta güçlük çeken firmaların sayısında bu yıl itibariyle önemli miktarda bir artış yaşandı.

Ülkemizde bu yıl Kasım ayı itibariyle 1352 borçlu konkordatoda geçici mühlet süresi alarak kendisi hakkında yapılacak icra takiplerine karşı mal varlığını koruma altına almış oldu. 2023 yılının tamamında 519 borçlunun konkordato da geçici mühlet kararı aldığını göz önünde tutarsak bu yılki artışın çok daha fazla olduğunu anlayabiliriz."

ORTA VE KÜÇÜK İŞLETMELER İFLAS EDİYOR!

Konkordato talepleri alacaklıları nasıl etkiliyor?

"Belki de bu süreçte konuşulması gereken en önemli konu konkordato ilan ederek kendini hukuki güvenceye alan borçlu değil. Ne yazık ki konkordato ilan eden borçlunun alacaklıları. Bu durumu bir örnek ile anlatacak olursak, alacaklılarına 100 milyon lira borcu olan bir firma banka yahut finans kuruluşları tarafından elde edemediği krediyi mevcut borçlarını ödemeyerek kendine bir finansal alan açmış oluyor.

Böylece banka ya da finans kurumlarından borcu kadar bir krediyi kullanmayan borçlular aynı zamanda borç yükünü tamamen alacaklılarının üzerine bırakarak bir de onlarca milyon lira faiz ödemekten de kurtulmuş oluyorlar. Bu durum konkordato ilan eden firmalar ile ticari münasebet içinde olan bir çok firmayı doğrudan etkilediği gibi özellikle orta ve küçük işletmelerin hukuken olmasa bile fiilen iflas etmelerine neden olabiliyor."

KANUNİ DÜZENLEME ŞART!

"Mevcut piyasa koşullarında özellikle büyük borçlular tarafından alınan geçici mühlet kararları sonrasında başta küçük tedarikçiler olmak üzere borçlu ile ticari münasebet içerisinde olan tüm alacaklılar gününde ve zamanında alacağını tahsil edemediği için ne yazık ki alacaklı konumunda olmasına rağmen birçok firma kendini borç batağının içinde bulabiliyor.

Konkordatonun düzenleme altına alındığı İcra ve İflas Kanununda özellikle konkordato hükümlerinin düzenleme altına alındığı kısımda acil olarak bir düzenleme yapılması şart. Şayet anılan madde kapsamında hukuki bir düzenleme yapılmaz ise konkordato sürecine girmeden önce borçlu firmanın alacakları ile yapmış olduğu ticari faaliyetler sebebiyle ödemesi gereken hiçbir ödeme gerçekleştirilememekte zira bu durum alacaklıların mevcut durumunu daha da ağırlaştırmaktadır.

Durumu bir örnek ile açıklayacak olursak borçlunun Mart ayı içerisinde yapmış olduğu temlik sözleşmesine binaen borcun ödendiği varsayımda Eylül ayında borçlunun konkordato kararı alması ile birlikte artık devam eden temlik sözleşmeleri kapsamında, üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek ödemelerin alacaklıya değil borçlunun kendisine yapılmasına dair mahkemelerce karar verilebilmekte.

Alacağımı nasılsa tahsil ederim diyen alacaklının bir anda karşısına çıkan sürpriz ile alacağını tahsil edememesi nedeniyle birçok firma bugünlerde zor günler geçirmekte."

KONKORDATODA KARŞILIKSIZ ÇEK UYGULAMASI

"Ticari hayatına rutin olarak devam eden bir firmanın alacaklısına çek düzenlenerek teslim etmesi halinde, çek bedelini gününde ödemesi gerekir. Ödeme gününde çekin ödenmemesi halinde 5941 sayılı Çek Kanuna göre; ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı ile karşılaşılmasına neden olunmaktadır.

Ancak bazı borçlular tarafından konkordatoda geçici mühlet başvuruları yapılmadan önce çok sayıda çek piyasaya verilerek mal tedarikinin sağlandığı yahut hizmet ödemelerinin bu yolla tamamlandığı, ancak ödeme gününde alınan tedbir kararları nedeniyle piyasaya verilen çeklere karşılıksız işlemi yapılamadığı gibi borçluların cezai bir yaptırım ile de karşı karşıya kalmaması, konkordatonun her aşamasında kanunun bir emri olan borçlunun dürüst davranma yükümlülüğü ile de bağdaşmamaktadır."

EN FAZLA KONKORDATO BAŞVURUSU İNŞAAT SEKTÖRÜNDE

2024 yılında yapılan konkordato başvurularında ilk sırayı inşaat sektörü, ikinci sırayı tekstil hazır giyim, üçüncü sırayı ise gıda sektörü almaktadır.

En fazla konkordatoya başvuran şehirler ise sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.