TGRT Haber
Benim Sayfam
24°
 Bengü Sarıkuş

Şirketlere yeni zorunluluk: Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", kabul edildi. Karara göre ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin düzenlemeye gidildi.

Şirketlere yeni zorunluluk: Resmi Gazete'de yayımlandı
AA
21.09.2025
21.09.2025
ile tarafından hazırlanan "İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Şirketlere yeni zorunluluk: Resmi Gazete'de yayımlandı

Değişiklikle, tebliğ kapsamındaki şirketlerin pay defteri ile toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulması zorunlu olacak. Fiziki olarak defter tutarken elektronik ortamda defter tutma yükümlülüğü kapsamına giren şirketlerin, yükümlülüğün doğduğu tarihten itibaren notere başvurarak fiziki defterlerin kapanış onayını yaptırma süreleri 2 aydan 6 aya çıkarıldı.

Şirketlere yeni zorunluluk: Resmi Gazete'de yayımlandı

Yönetim kurulu karar defterini elektronik ortamda tutmaya başlayan şirketlerin, karar defterlerini yeniden fiziki ortamda tutmak istemeleri ve buna ilişkin yönetim kurulu kararını Ticaret Bakanlığına sunmaları halinde söz konusu defter sistemde kapatılacak ve fiziki defterin açılış onayı Bakanlıkça verilen belge üzerine noter tarafından yapılacak.

