Şırnak’tan Medine'ye ilk direkt uçuş bu gece gerçekleşecek!

Bu gece saat 00.00’da düzenlenecek uğurlama töreninin ardından umreye gidecek olan 194 vatandaş, Şırnak, Şerafettin Elçi Havalimanı’ndan Suudi Arabistan’ın Medine kentine ilk doğrudan uçuşa katılacak.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 14:14

, Şerafettin Elçi Havalimanı’ndan Suudi Arabistan’ın kentine ilk doğrudan uçuşu bu gece gerçekleştirilecek.

Bu gece saat 00.00’da düzenlenecek uğurlama töreninin ardından umreye gidecek olan 194 vatandaş, dualar eşliğinde kutsal topraklara hareket edecek. Şırnaklı vatandaşlar, başka illere gitmek zorunda kalmadan ilk kez Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanından direkt olarak umre yolculuğuna çıkma imkanına kavuştu.

Şırnak’tan Medine'ye ilk direkt uçuş bu gece gerçekleşecek!

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanından Medine’ye umre uçuşları ilk kez gerçekleştiriliyor. Bu gece saat 00.00’da düzenlenecek uğurlama töreninin ardından 194 vatandaşımızı kutsal topraklara uğurlayacağız. Umre yolculuğuna çıkacak vatandaşlarımıza hayırlı, huzurlu ve bereketli bir ibadet diliyorum. Rabbim yapılan ibadetleri kabul eylesin."

