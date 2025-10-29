THY'den 29 Ekim kampanyası! Yurt içi ucuz uçak biletleri satışa sunuldu

Kategoriler
THY yeni ucuz uçak bileti kampanyasını internet sitesi üzerinden "Biletinizi 29–30 Ekim 2025 tarihlerinde alın, 1 Aralık 2025 – 15 Ocak 2026 döneminde Cumhuriyetin sembol kentleri Ankara, Samsun, Sivas ve Erzurum başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına 1.029 TL’den başlayan fiyatlarla seyahat etme avantajını yakalayın" sözleriyle duyurdu. İşte o kampanyanın detayları...
Türk Hava Yolları, 29 Ekim'e özel yurt içi uçuşları tek yön bin 29 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu.
Türk Hava Yolları Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyasını duyurdu.
Kampanya 29 Ekim 2025 (dahil) – 30 Ekim 2025 (dahil) tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 01 Aralık 2025 (dahil) – 15 Ocak 2026 (dahil) arasında olan biletler için geçerli olacak.
Biletler bin 29 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Kampanya 26 Aralık 2025 (dahil) – 01 Ocak 2026 (dahil) tarihleri arasında yapılacak seyahatlerde geçerli olmayacak.
Kampanya İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, Türk Hava Yolları Economy Class, yurt içi, tek yön, direkt uçuşlarda geçerli olacak.
Kampanya kapsamında 90 bin adet koltuk arz edildi.