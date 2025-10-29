THY'den 29 Ekim kampanyası! Yurt içi ucuz uçak biletleri satışa sunuldu

THY yeni ucuz uçak bileti kampanyasını internet sitesi üzerinden "Biletinizi 29–30 Ekim 2025 tarihlerinde alın, 1 Aralık 2025 – 15 Ocak 2026 döneminde Cumhuriyetin sembol kentleri Ankara, Samsun, Sivas ve Erzurum başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına 1.029 TL’den başlayan fiyatlarla seyahat etme avantajını yakalayın" sözleriyle duyurdu. İşte o kampanyanın detayları...