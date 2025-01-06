Site ve apartmanlarda oturanlar dikkat! Yeni dönem başlıyor: Asgari ücret detayı dikkat çekti

06 Ocak 2025 12:19 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 12:29

Konut sitelerinde aidatların belirleneceği genel kurul dönemi başlıyor. Vatandaşların olası mağduriyetleri önlemek için bu toplantılara katılımı büyük önem taşıyor. Ancak, gerçek elektrik tarifesi ve yeni asgari ücret zammı nedeniyle aidatlara ciddi artışlar yansıması bekleniyor.

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) Genel Başkanı Yahya Sağır, ocak ayında gerçekleştirilen genel kurullar öncesinde apartman ve site yönetimleri ile kat maliklerinin dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sağır, 2025 yılı için geçerli olan asgari ücret artışının, özellikle personel giderlerini önemli ölçüde artıracağını belirterek, kat maliklerinin bütçe planlamalarını bu durumu göz önünde bulundurarak yapmalarını tavsiye etti.

ELEKTRİK TARİFESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER MALİYETLERİ YÜKSELTİYOR

Sağır, asgari ücret artışının yanı sıra, tüketici fiyat endeksindeki yükselişin sitelerin işletme bütçelerini etkileyen bakım, onarım, temizlik ve peyzaj gibi giderlerde de artışa yol açacağına dikkat çekti. Yeni elektrik tarifesi düzenlemesine değinen Sağır, şubat ayından itibaren 417 kilovatsaatin (yaklaşık 1050 lira) üzerindeki yüksek elektrik tüketimlerinin gerçek maliyetlere göre faturalandırılacağını belirterek şu uyarıda bulundu:

"Ortak alanlarda yüksek elektrik tüketimi nedeniyle enerji giderleri artacak, bu da aidatların yükselmesine yol açacak. Yönetim kurulları, elektrik tarifelerini indirimli sözleşmelere göre revize ettirmek için ilgili elektrik kurumlarına başvuruda bulunmalı ve tasarruf ile indirim fırsatlarını değerlendirmelidir."

GENEL KURULDA ŞEFFAFLIK VE DENETİM VURGUSU

Sağır, genel kurul sürecinde denetim kurullarının dikkat etmesi gereken noktalara da değindi. Özellikle, geçen yıldan kasa bakiyesinde kalan aidatların yeni dönem işletme bütçesine mahsup edilmesi ve yeni aidatların yönetim planlarına uygun bir şekilde maliklere paylaştırılması gerektiğini ifade etti. Kat maliklerinin, yönetim planlarını dikkatlice incelemeleri ve haklarını korumaları gerektiğini vurgulayan Sağır, işletme bütçelerine personel kıdem ve ihbar tazminatlarının da dahil edilmesi gerektiğini hatırlattı.

KİRACI VE KAT MALİKİ SORUMLULUKLARI

Sağır, bütçeleme süreçlerinde yapılan hataların büyük mali sorunlara yol açabileceğine dikkat çekerek, demirbaş yatırımlarının yalnızca kat maliklerinin sorumluluğunda olduğunu belirtti. Kiracıların bu tür harcamalardan sorumlu olmadığını vurgulayan Sağır, aidatlarla karşılanacak giderlerin ve demirbaş harcamalarının işletme bütçesinde ayrı tutulmasının önemine işaret etti.

ORTAK ALAN SİGORTALARI VE HUKUKİ HAKLAR

Ortak alan sigortalarının zamanında yapılmasının kat maliklerinin haklarını ve mülklerini korumak açısından hayati önem taşıdığını ifade eden Sağır, aidatların aşırı yüksek olduğu düşünülen durumlarda genel kurul davetiyelerinin usule uygun olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Sağır, site sakinlerinin aidat mağduriyeti yaşamamaları için genel kurul toplantılarına mutlaka katılmalarını, hukuka aykırı kararlar alınması durumunda ise dava açma haklarını kullanabileceklerini hatırlatarak, hukuki destek almanın önemine vurgu yaptı.