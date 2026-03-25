SON DAKİKA!
Sivaslı kardeşler Avrupa'dan talebe yetişemiyor! 'Evleri her gören bizi arıyor...'

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde baba mesleğini ilerletip geliştiren iki kardeş, ürettikleri taşınabilir ve yüksek yalıtımlı ahşap evlerle Avrupa pazarına açıldı.

GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 14:43
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 14:43

'ta iki kardeş, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki () fabrikalarında talebe göre özel ürettikleri ahşap evleri ülkelerine ihraç ediyor. OSB'de bulunan 5 bin metrekare kapalı, 25 bin metrekare açık alandaki fabrikalarında taşınabilir ahşap ev üretimi yapan iki kardeşten firma yetkilisi Alperen Can Koç, AA muhabirine, baba mesleğini zamanla ilerleterek daha modern hale getirdiklerini söyledi. Koç, her iklime uygun yalıtımlı evleri taşınabilir ve yerinde imalat olmak üzere ürettiklerini ifade etti.

Sivaslı kardeşler Avrupa'dan talebe yetişemiyor! 'Evleri her gören bizi arıyor...'

Türkiye'nin her iline, ilçesine ürünlerini gönderebildiklerini belirten Alperen Can Koç, "Bunun yanı sıra ahşap evlerimizi Bulgaristan, Romanya, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin tamamına gönderiyoruz. Aynı zamanda yerinde de imalat yapabiliyoruz." dedi.

Müşterilerinin kendilerine ilk olarak evlerin yalıtımını sorduğunu dile getiren Koç, "Evlerimizin yalıtımları dolu doludur. İç duvarlarımız nem bariyeri, taş yünü ve poliüretan köpükler ile dolduruluyor. Kullanıcıların dört mevsimde herhangi bir sıkıntı yaşamadan kullanacakları evler üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivaslı kardeşler Avrupa'dan talebe yetişemiyor! 'Evleri her gören bizi arıyor...'

AVRUPA'DA FABRİKA KURMAK İSTİYORUZ

Koç, evleri teslim ettikten sonra çok güzel geri dönüşler ve siparişler aldıklarını anlattı. Yoğun talep gördüklerini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:
"Gümrüğü geçtikten sonra evleri her gören bizi arıyor. 'Biz de bu evlerden istiyoruz' diyorlar. Fabrikamıza gelerek bizi ziyaret ediyorlar, evlerini alıp gidiyorlar. Yurt dışına aylık 10 ila 15 arasında ev gönderiyoruz. Hedefte firma olarak daha iyi bir yere gelmek var. 2035 yılına kadar yatırımlarımız mevcut. Firma olarak fabrikamızın bir kısmını da Avrupa'da kurmak istiyoruz. Evlerimizin özeliği, komple yapısal ve fırınlanmış çam olarak yapılması. Özel seçilmiş ahşap ürünleri tercih ediyoruz. Herhangi bir bakım gerekmiyor. Uzun yıllar rahat bir şekilde doğal yaşam alanında kullanabilirler."

Sivaslı kardeşler Avrupa'dan talebe yetişemiyor! 'Evleri her gören bizi arıyor...'


Koç, havaların ısınmasıyla birlikte yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini aktararak, "Şu anda sahamızda 45-50 bitmiş ahşap evimiz var. Bunun yarısını Avrupa'ya göndereceğiz. Diğer yarısını ise Türkiye'nin çeşitli şehirleri, İstanbul, Bursa, Hatay gibi illere göndereceğiz. Özelikle deprem bölgelerinden yoğun talep alıyoruz. Oralara da gönderiyoruz. Evlerimiz tamamen mühendislik harikasıdır. İstenilen modele, tarza ve hayal gücüne göre evlerimiz mevcuttur." diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sivas'ta kayıp kangal aşk yuvasında bulundu: Yavru köpek gönlünü Sibirya kurduna kaptırdı
Sivaslı Cindy Tülin Şahin kızı Leyla için açtığı dava sonuçlandı! Mahkeme sürecinde kritik karar
