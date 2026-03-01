Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Canan Okur

Sivaslı Cindy Tülin Şahin kızı Leyla için açtığı dava sonuçlandı! Mahkeme sürecinde kritik karar

Sivaslı Cindy olarak tanınan Tülin Şahin, 6 yaşındaki kızı Leyla'ya dair soyadı talebiyle açtığı davanın sonucu açıklandı. Süreçte yaşanan kritik gelişme ise dosyanın seyrini belirledi. İşte detaylar...

Sivaslı Cindy Tülin Şahin kızı Leyla için açtığı dava sonuçlandı! Mahkeme sürecinde kritik karar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.03.2026
15:00
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
15:00

Ünlü manlen Tülin Şahin, Portekizli iş adamı Pedro de Noronha'dan olan kızı Siena Leyla için dava açmıştı. Şahin, kızı Leyla'nın nüfustaki ad ve soyadının değiştirilmesi talebiyle İstabul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme tarafından verilen süre ve yerine getirilmesi gereken usul şartı ise dosyanın seyrini değiştiren kritik bir detay oldu. İşte Sivaslı Cindy Tülin Şahin'in, kızı Leyla için açtığı davaya, mahkemeden şoke eden karar...

SİVASLI CİNDY TÜLİN ŞAHİN KIZI LEYLA İÇİN AÇTIĞI DAVA SONUÇLANDI!

Sivaslı ünlü model Tülin Şahin'in Portekizli iş adamı Pedro de Noronha'dan olan kızı Siena Lina için başlattığı hukuki süreç, magazin gündemini hareketlendirdi.

Sivaslı Cindy Tülin Şahin kızı Leyla için açtığı dava sonuçlandı! Mahkeme sürecinde kritik karar

Küçük kızı Leyla'nın uzun ve yabancı kökenli olan soyadını değiştirmek isteyen Tülin Şahin, mahkemenin yolunu tuttu. Ancak dava sürecinde yaşanan bir ayrıntı, şoke eden kararı da beraberinde getirdi.

Sivaslı Cindy Tülin Şahin kızı Leyla için açtığı dava sonuçlandı! Mahkeme sürecinde kritik karar

Şahin'in avukatı aracılığı ile İstanbul Aile Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, kızı Leyla'nın nüfusta bulunan isim ve soyisminin Siena Maria Leyla Do Cormo De Noronha olarak kayıtlı olduğunu belirterek, değiştirilmesi talebinde bulundu.

Sivaslı Cindy Tülin Şahin kızı Leyla için açtığı dava sonuçlandı! Mahkeme sürecinde kritik karar

Şahin, yazdığı dilekçede isim ve soyisminin karışıklığa neden olduğunu söyleyerek, kızının kaydının Leyla Siena Şahin olarak değiştirilmesini istedi. Tüm bu yaşananlar sonrası, gözler mahkemenin vereceği karara çevrilmişti. Mahkemeden gelen karar ise geiş yankı uyandırdı.

Sivaslı Cindy Tülin Şahin kızı Leyla için açtığı dava sonuçlandı! Mahkeme sürecinde kritik karar

MAHKEME SÜRECİNDE KRİTİK KARAR

Tülin Şahin'in talebini incelemeye alan İstanbul Aile Mahkemesi, çocuğun biyolojik babası Pedro de Noronha'nın da davaya katılması gerektiğine hükmetti. Bunun sonucunda da Tülin Şahin'e de 2 haftalık bir süre verildi.

Sivaslı Cindy Tülin Şahin kızı Leyla için açtığı dava sonuçlandı! Mahkeme sürecinde kritik karar

Ancak verilen süre içinde baba davaya dahil olmadı. İstanbul Aile Mahkemesi bunun üzerine, davayı usul yönünden reddetti. Şahin'in kızı Leyla'nın adı ve soyadı da aynı şekilde kaldı.

Sivaslı Cindy Tülin Şahin kızı Leyla için açtığı dava sonuçlandı! Mahkeme sürecinde kritik karar

TÜLİN ŞAHİN VE PEDRO DE NORONHA NE ZAMAN AYRILDI?

Tülin Şahin ve Pedro de Noronha'nın ilişkisi 2019 yılında başlamış ve Nisan 2019 yılında Portekiz'in Lizbon kentinde sade bir törenle taçlanmıştı. İkilinin 4 Kasım 2019 yılında Siena Leyla adında kızları doğdu.

Sivaslı Cindy Tülin Şahin kızı Leyla için açtığı dava sonuçlandı! Mahkeme sürecinde kritik karar

Ancak evlilikleri çok uzun sürmedi. Tülin Şahin ve Pedro de Noronha Ağustos 2020 yılında boşandı. İş adamı Pedro de Noronha'nın Estoril doğumlu olduğu ve önceki evliliğinden de iki çocuğu olduğu biliniyor.

