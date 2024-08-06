Smart Güneş Teknolojileri Aliağa Fabrikası’nda hücre üretimine başladı

06 Ağustos 2024 17:16 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 17:18

Şirket, Kocaeli Gebze ve İzmir Aliağa’daki güneş paneli üretim tesislerine ek olarak, Aliağa’da kurduğu 800 MW kapasiteli tesislerde güneş hücresi üretimine başladı.

Smart Güneş Teknolojileri, Aliağa Güneş Paneli ve Hücre Üretim Tesisi'nde tamamladığı yatırımların ardından başarılı deneme üretim süreçlerini de tamamlayarak 800 MW kapasiteli yerli güneş hücresi üretimine başlamış, aynı zamanda, yerli güneş hücreleri kullanılan güneş paneli üretim süreçlerine de geçilmiştir.

Bahsi geçen yeni üretim kapasitesiyle Şirket, dikey entegre system yapısını güçlendirerek rekabetçi gücünü artırarak, ABD, AB gibi global pazarlarda da pazar payını artırmayı hedeflemektedir.

Bu önemli yatırımın ülkemizin sanayi ve teknoloji alanındaki ilerlemesine katkıları nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil Demirdağ’a, Aliağa'daki hücre ve panel yatırımı nedeniyle plaket takdim etti.



Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, yatırımlarını değerlendirdiği açıklamasında, “Güneş enerjisinin enerji sektörü ve çevresel sürdürülebilirlik açısından taşıdığı kritik önemi göz önünde bulundurarak, şirketimiz yenilikçi teknolojilere ve ileriye dönük projelere yatırım yapmaktadır. Sektördeki önemli başarılarımızla birlikte, güneş enerjisi alanında daha büyük adımlar atma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Yerli güneş paneli üretiminin başlamasıyla ithal ikamesi sağlanacak, ülke ekonomisinde dış açık rakamlarının azalmasına destek olunacak ve şirketimizin Türk menşeli güneş paneli ve güneş hücresi ihraç etmesi mümkün olacaktır. Ayrıca uluslararası alanda gelir elde etmek amacıyla fırsatları yakından takip ediyoruz; özellikle Amerika ve Avrupa pazarlarında yatırım fırsatlarına odaklanıyor ve yeni yatırım olanaklarını sürekli olarak değerlendiriyoruz” dedi.