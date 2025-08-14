Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

SOCAR Türkiye ve Türk Hava Yolları’ndan sürdürülebilir havacılığa stratejik adım

13 Ağustos 2025 tarihinde, Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasında düzenlenen törende, SOCAR Türkiye ve Türk Hava Yolları arasında Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) alanında iş birliğini kapsayan “Mutabakat Zaptı” imzalandı. Törene her iki kurumun üst düzey yöneticileri katılırken, imzalanan mutabakat, enerji ve havacılık sektörlerinde sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm açısından stratejik bir adım olarak değerlendirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
SOCAR Türkiye ve Türk Hava Yolları’ndan sürdürülebilir havacılığa stratejik adım
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 10:32

Törende konuşan SOCAR CEO’su Elchin Ibadov, sürdürülebilirliğin SOCAR Türkiye’nin temel önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “SOCAR Türkiye olarak, grup şirketimiz STAR Rafineri’nin yüksek üretim kapasitesi, ileri rafineri teknolojilerimiz, dijitalleşme odaklı modern operasyonlarımız ve AR-GE çalışmalarımız sayesinde, sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde güçlü bir altyapıya sahibiz. sektöründeki teknik bilgi birikimimiz ve entegre iş modelimiz, bize yalnızca bugünün değil, geleceğin yakıtlarını da üretme imkânı sunuyor.

Geleceğe karşı sorumluluğumuzun bilinciyle, sürdürülebilirliği iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor; çevresel ve toplumsal etkileri gözeten bir dönüşüm anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu anlayış doğrultusunda ile birlikte atılan bu stratejik adım, yalnızca sektörlerimiz için değil, aynı zamanda gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir dünya vizyonuna katkı sağlayacak bir girişim. Türkiye’nin havacılık sektöründeki stratejik konumunu da değerlendirerek, bu süreci Türk Hava Yolları gibi güçlü bir dünya markasıyla birlikte yürütmekten memnuniyet duyuyoruz.

Jet yakıtı alanındaki mevcut iş birliğimizi ekseninde derinleştirdiğimiz bu çalışmaların, yolculuğumuzun yalnızca bir başlangıcı olduğuna ve birlikte çok daha büyük etkiler oluşturabileceğimize yürekten inanıyorum. Başta Türk Hava Yolları yönetimi olmak üzere, bu ortak vizyonun somutlaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, iş birliğimizin kurumlarımız, ülkemiz ve bölgemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.”

Türk Hava Yolları CEO’su Bilal Ekşi de yaptığı konuşmada, iş birliğinin sektörel dönüşüm açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şunları ifade etti: “Türk Hava Yolları olarak, operasyonlarımızda emisyon azaltımına yönelik uluslararası hedefler doğrultusunda adımlar atıyoruz. Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı, bu yolculuğun en somut ve uygulanabilir araçlarından biri konumunda. SOCAR Türkiye ile imzaladığımız bu mutabakat, mevcut yakıt tedariki alanındaki güçlü iş birliğimizi, çevresel fayda sağlayabilecek yeni bir boyuta taşıyor.

SOCAR Türkiye ve Türk Hava Yolları’ndan sürdürülebilir havacılığa stratejik adım

Bu adım, yalnızca yakıt tedariğinde alternatif oluşturmakla kalmayacak, aynı zamanda SAF kullanımının operasyonlarımıza entegrasyonu ve bu alandaki üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara da zemin hazırlayacak. Türk Hava Yolları olarak, küresel havacılık sektörünün sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunarken, ülkemizin bu alandaki potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Küresel havacılığın geleceği, yalnızca tek taraflı çabalarla değil, güçlü ve kararlı ortaklıklarla şekillenecek. Bu nedenle SOCAR Türkiye ile başlattığımız bu sürecin, hem kurumlarımız hem de ülkemizin havacılık sektörü için uzun vadeli değer oluşturacağımıza inanıyoruz. İş birliğimizin tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

İmzalanan Mutabakat Zaptı ile birlikte mevcut jet yakıtı iş birliği de SAF alanına da taşınırken, bu ortaklık aynı zamanda bölgesel sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik daha geniş kapsamlı projelerin hayata geçirilmesi için de bir zemin oluşturacak.

SOCAR Türkiye, hem Türkiye’de hem Azerbaycan’da sürdürülebilirlik odaklı iş birliklerini geliştirmeye ve sektörel dönüşüme öncülük etmeye devam edecek.

ETİKETLER
#türkiye
#Türk Hava Yolları
#enerji
#havaçılık
#sürdürülebilirlik
#enerji sektörü
#Şafak Operasyonu
#Socar Türkiye
#Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı
#Socar
#Jet Yakıtı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.