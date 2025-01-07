SOCAR Türkiye yatırımları tam gaz! 7 milyar dolarlık yatırım için kolları sıvadı

07 Ocak 2025 10:46 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 10:58

Son 17 yılda Türkiye'ye 18,5 milyar dolar yatırım yapan SOCAR, şimdi de 7 milyar dolarlık yeni bir petrokimya yatırımı yapacağını açıkladı.

SOCAR Türkiye​, Türkiye ekonomisine katkı sağlayan yeni proje ve yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor. Son 17 yılda 18,5 milyar dolarlık yatırım​ gerçekleştiren şirket, önümüzdeki dönemde 7 milyar dolarlık ek yatırım yapmayı hedefliyor.

10 BİNDEN FAZLA KİŞİYE İSTİHDAM​

SOCAR Türkiye, istihdam alanında da önemli bir rol üstleniyor. Şirketin Türkiye’nin en büyük yabancı yatırımcısı olduğunu vurgulayan SOCAR Türkiye CEO’su Elçin İbadov, doğalgaz projelerine dair şu bilgileri paylaştı: “Kayseri ve Bursa’da gerçekleştirdiğimiz doğalgaz projeleri kapsamında Kayserigaz ve Bursagaz’a toplamda 209 milyon dolar yatırım yaptık. Bu çalışmalarla birlikte şebeke uzunluklarımız ve abone sayılarımız hızla artıyor. Bursagaz’ın dağıtım şebekesi 7 bin 703 kilometreye, Kayserigaz’ın şebekesi ise 7 bin 118 kilometreye ulaştı. Ayrıca, SOCAR Türkiye olarak 10 binden fazla kişiye istihdam sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz.”

ÇEVRE DOSTU YATIRIMLAR

Elçin İbadov, şirketin çevre dostu projelerine de değinerek, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. “Çevre dostu havacılık yakıtları üretmek en büyük hedeflerimizden biri. Bu yakıtlar, yosun ya da evsel yağlardan üretilebilir. Bu alanda araştırma ve geliştirme çalışmalarımız devam ediyor,” diyen İbadov, şirketin çevreye duyarlı yaklaşımlarını vurguladı.

PETROKİMYA SEKTÖRÜNE 7 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Kenan Mirzayev ise petrokimya alanındaki büyük hedeflerini açıkladı. Mirzayev, “Türkiye’de yeni petrokimya tesisleri kurmak için yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz. Bu yatırımlar, ülkemizin petrokimya sektöründeki dışa bağımlılığını azaltacak ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacak,” ifadelerini kullandı. SOCAR Türkiye, uzun vadeli hedefleri ve sürdürülebilir kalkınma odaklı projeleriyle sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da gözeten bir anlayışla çalışmalarını sürdürüyor.