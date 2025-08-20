Menü Kapat
Avatar
Editor
 Safa Keser

SOCAR Türkiye’den bilgiye erişimde fırsat eşitliği: “Cep Kitapları Projesi”

İş dünyası ve kişisel gelişim konularında rehber niteliği taşıyan Birleşik Krallık menşeli Pocketbook Management Serisi içerikleri, SOCAR Türkiye liderliği ve ODTÜ desteği ile okurlarla buluşturuluyor.

SOCAR Türkiye’den bilgiye erişimde fırsat eşitliği: “Cep Kitapları Projesi”
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 15:08

’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve en büyük entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye tarafından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ın teşrifleriyle “Cep Kitapları Projesi” tanıtım toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Bilgiye erişimi kolaylaştırmak amacıyla iş dünyası ve kişisel gelişim konularında rehber niteliği taşıyan ‘Pocketbook Management Serisi’nden Türkçe’ye çevrilen 40 kitap, düzenlenen törende tanıtıldı ve ücretsiz erişime açıldı.

Cep Kitapları projesi tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz proje hakkında şu değerlendirmede bulundu: “Yönetimden pazarlamaya, finansal okuryazarlıktan iletişime, ekip çalışmasından liderliğe uzanan geniş bir yelpazede sunulan bu eserler; teorik yükün altında boğulmadan, kolay anlaşılır ve pratik önerilerle insanımızın hayatına doğrudan dokunmaktadır. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin, yalnız siyasette ve ekonomide değil, ilim, kültür ve maarif sahasında da inkişaf etmesi bizler için iftihar vesilesidir. Bugün kırk kitapla başlayan bu yolculuk, önümüzdeki dönemde çok daha zenginleşerek dijital ortamda erişilebilen yüzlerce esere dönüşecek; bilgiye erişimin demokratikleşmesi yolunda kalıcı bir zemin oluşturacaktır. Cebimize sığacak kadar pratik, ufkumuzu genişletecek kadar güçlü bu kaynakların Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna katkı sunacağına inanıyorum. Gençlerimizi projenin internet sitesini ziyaret etmeye davet ediyorum. Kardeş Azerbaycan’dan ülkemize taşınan bu güzel girişime öncülük eden SOCAR Türkiye’ye, katkılarından dolayı ODTÜ’ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, “Cep Kitapları Projesi ile ülkemize yönetim, pazarlama ve kişisel gelişim alanında zengin bir kaynak sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projeyle yalnızca bireylerin öğrenme kültürünü desteklemeyi değil, aynı zamanda bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlamayı, iş dünyasında yenilikçi yaklaşımlara ilham vermeyi ve toplumun entelektüel birikimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Kitapları, dijital platformda ücretsiz olarak sunarak, her yaştan ve meslekten okuyucuların bu kaynaklardan faydalanmasına imkan tanıyoruz. Bu anlamlı projede bizlere desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a ve destek veren tüm akademisyenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

SOCAR Türkiye’den bilgiye erişimde fırsat eşitliği: “Cep Kitapları Projesi”

Toplumun Öğrenme Kültürünü Geliştirme Hedefi

Cep Kitapları Projesi, bireylerin öğrenme kültürünü desteklemenin ötesinde, toplumun bu kültürün bir parçası haline gelmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, yenilikçilik ve yaratıcılığın yaygınlaştırılması, sürdürülebilir bir çevre anlayışı doğrultusunda bilgiye erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor. Türkçe okurlara zengin içeriklerle katkı sunan bu projeyle, bireylerin kişisel gelişimine destek olunurken, aynı zamanda toplumun entelektüel birikimine kalıcı bir değer kazandırılıyor.

Kitaplara ücretsiz erişim imkanı

Toplamda 100 kitabın çevirisi planlanan Cep Kitapları Projesi kapsamında; ilk aşamada çevirisi tamamlanan 40 kitap, www.cepkitaplari.com.tr üzerinden ücretsiz olarak okuyucuya ulaştırılıyor. Birleşik Krallık menşeli Pocketbook Management Serisi, yönetim, finans, pazarlama, iletişim, liderlik ve ekip çalışması gibi birçok alanda pratik bilgiler sunuyor. Görsellerle zenginleştirilmiş kısa ve anlaşılır içerikleriyle bu seri, profesyonellerden öğrencilere kadar geniş bir kitleye hitap ediyor ve öğrenme sürecini daha keyifli hale getiriyor.

SOCAR Türkiye’den eğitim ve bilgiye erişimde fırsat eşitliği

SOCAR Türkiye liderliği ve ODTÜ desteği ile hayata geçirilen Cep Kitapları Projesi, yalnızca bireylerin gelişimine katkı sağlamayı değil, aynı zamanda bilgiye erişimde fırsat eşitliği sunmayı, yenilikçi bir toplum kültürü oluşturmayı ve öğrenmeye açık bir ortam yaratmayı da hedefliyor.

