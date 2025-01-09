Soğuk içeceklere zam geldi: 21 Ocak'tan itibaren uygulanacak! İşte kola, meyve suyu, soğuk çay ve gazoz yeni fiyatı

09 Ocak 2025 13:49 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 13:57

Soğuk içecek grubuna zam​ geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar​, soğuk içecek fiyatlarında 21 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanacak zam oranını duyurdu. İçecek fiyatları ortalama yüzde 16-25 arasında arttı. İşte kola, gazoz, meyve suyu, soğuk çay yeni zamlı fiyatı

Kola, gazoz, meyve suyu ve soğuk çaya zam geldi. Haberi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar​ duyurdu. Yeni fiyatlar 21 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

BÜTÜN SOĞUK İÇECEKLER ZAMLANDI

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam raflara yansımaya başladı. Yaz sıcağında vatandaşın dostu olan soğuk içecekler zamlandı. 21 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni zamlı listeyi açıklayan Dündar, içecek fiyatlarının ortalama yüzde 16-25 arasında artacağını açıkladı.

Son olarak kola, gazoz, meyve suyu ve soğuk çayda da fiyatlar değişti. Coca-Cola grubuna ait kola, meyve suyu, gazoz, soğuk çay ve sporcu içeceklerinin yeni fiyatları şöyle;