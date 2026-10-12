ŞOK 14-20 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026 broşürü: Airpods, notebook, akıllı saat, tablet ve kış lastiği çeşitleri geliyor

ŞOK marketlerde yeni haftada yüzlerce üründe kampanya fırsatı yaşanacak. ŞOK market müdavimlerini kişisel bakım ürünlerinden, temizlik malzemelerine, teknolojiden, küçük mutfak ürünlerine onlarca malzemede indirim bekleyecek. Ayrıca alternatif olarak oto araç bakım ve aksesuar ürünlerinden olan oto süpürgesi, kompresör, araç içi koku çeşitleri, araç çakmağı, koltuk arası düzenleyici, led aydınlatma, direksiyon kılıfı, oto süper emici kurutma bezi, cam suyu, silecek, bel desteği, kör nokta aynası, cep telefon ağı gibi ürünler reyonlarda olacak. 12’li Kağıt Havlu 178 TL, 16’lı Tuvalet Kağıdı 278 TL, 5 Litre Motor Yağı 2.599 TL olacak. Şampuan+Saç Kremi 279 tl, 500 ml Sıvı Sabun Çeşitleri 135 TL, Hijyen Spreyi 179 TL’den satışa çıkacak. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, 14-20 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

ŞOK 14-20 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Akıllı Telefon (12 GB RAM / 512 GB): 74.999 TL

Laptop / Notebook (256 GB): 32.999 TL

Tablet (11 inc / 128 GB): 9.499 TL

Kablosuz Kulaklık (4. Nesil): 7.499 TL

Kış Lastiği (215/60R17): 7.399 TL

Kış Lastiği (205/60R16): 5.099 TL

Kış Lastiği (205/55R16): 4.529 TL

Oto Lastiği (185/65R15): 4.199 TL

Kış Lastiği (199/65R15): 3.299 TL

Akıllı Saat (1.43 inç AMOLED): 2.999 TL

Kış Lastiği (175/65R14): 2.949 TL

Motor Yağı 5L (5W-30): 2.599 TL

45W Şarj Adaptörü: 1.999 TL

Çok Fonksiyonlu Oto Süpürgesi: 1.750 TL

Ütü Masası: 1.750 TL

Kelebek Kurutmalık / Çamaşır Eşyası: 1.500 TL

Dikiş Makinesi: 1.299 TL

Granit Sahan & Tava Seti 2'li: 1.390 TL

Çift Kişilik Kabartmalı Battaniye: 1.199 TL

Granit Derin Tencere (22 cm): 1.190 TL

Granit Basık Tencere (24 cm): 1.190 TL

Motor Yağı Katkısı (300 ml): 1.199 TL

25W Type-C Şarj Cihazı / Kablo Seti: 999 TL

Kadın Düğmeli / Kalp Motifli Hırka - Kazak: 799 TL

Kompresör (150 PSI): 799 TL

25W Type-C Şarj Adaptörü: 749 TL

Akordiyon Kriko: 699 TL

Kadın Pijama Takımı: 699 TL

Ayaklı Kek Fanusu / Tabak (32 cm): 699 TL

Granit Sopa Tava (26 cm): 669 TL

Yuvarlak Borcam Tepsi (25 cm): 625 TL

Çift Kişilik Pamuk Akrilik Battaniye: 599 TL

Antifriz (1 Litre): 599 TL

Granit Krep Tava (26 cm): 599 TL

Üçgen Reflektör Lambası: 499 TL

Porselen Fincan Takımı 4 Parça: 499 TL

Çelik Saklama Kabı (800 ml): 499 TL

Konserve Ton Balığı 2x160g (1 Alana 1 Bedava): 399 TL

Motosiklet Telefon Tutucu: 399 TL

Cam Saklama Kavanozu 2'li (1.230 cc): 375 TL

Sütyen: 325 TL

Porselen Kupa: 325 TL

Kadın Pelüş Ev Ayakkabısı: 299 TL

Kadın Pelüş Ev Terliği: 299 TL

Araç İçi Ambiyans LED Aydınlatma: 299 TL

Cam Saklama Kavanozu 2'li (295 cc): 299 TL

Su Bardağı Seti 6'lı: 299 TL

Şampuan + Saç Kremi Seti (650 ml + 400 ml): 279 TL

Tuvalet Kağıdı 16'lı (1 Alana 1 Bedava): 278 TL

Yuvarlak Borcam Tepsi (1.6 L): 275 TL

Cam Su Bardağı Seti 6'lı: 275 TL

Cam Bölmeli Saklama Kabı 3 Parça: 275 TL

Saç Maskesi (300 ml): 269 TL

Oto Yıkama Köpük Püskürtücü: 250 TL

LED Işıklı Taşınabilir Araç Kokusu: 250 TL

Radyatör Antifrizi: 249 TL

Bambu Kesme Tahtası (23x90 cm): 225 TL

Saç Besleyici Serum (150 ml): 199 TL

Araç İçi Temizleme / Uygulama Aparatı: 199 TL

Direksiyon Kılıfı: 199 TL

Araç Çakmak Şarjı 100W: 199 TL

Maraş Usulü Dondurma (1000 ml): 169 TL

Kağıt Havlu 12'li (1 Alana 1 Bedava): 178 TL

Saç Kremi (360 ml): 179 TL

Ultra Hijyen Sprey (750 ml): 179 TL

Ekonomik Ton Balığı 4x75 g (Kasa Arkası): 175 TL

Karışık / Salatalık Turşusu (1500 g): 175 TL

Kadın Pelüş Ev Terliği (Düz): 175 TL

Deodorant 150 ml: 159 TL

Araç İçi Temizleme Fırçası 5'li Set: 150 TL

Kadın Dantelli Slip 2'li: 150 TL

Oto Bez / Temizlik Bezi 2'li: 150 TL

Oto Cam Suyu (5 L): 149 TL

Sıvı Sabun (500 ml): 135 TL

Hazır Yemek / Tavuk Göğsü: 135 TL

Makyaj Ürünleri (Ruj, Maskara, Eyeliner): 129 TL

Deodorant (150 ml): 129 TL

Fındıklı Gofret (100 g): 129 TL

Mısır Gevreği (450 g) (Kasa Arkası): 125 TL

Çikolata / Bisküvi Paketi: 125 TL

Oto Oto Koltuk Arası Düzenleyici: 125 TL

Oto Karbon Koruma Bandı: 125 TL

Bel Desteği: 125 TL

Çorap Moda Renkler: 125 TL

Saç Şekillendirici Jöle: 119 TL

Gazoz / Portakallı İçecek 4x1L (Kasa Arkası): 110 TL

Yumak / Örgü İpi 2'li: 109 TL

Bisküvi (800 g) (Kasa Arkası): 79 TL

Genel Temizleyici (750 ml): 79 TL

Oto Cam Bezi 3'lü: 100 TL

Araç Çöp Kovası: 100 TL

Balık Yüzgeci Anten: 100 TL

Fıstık Kreması (200 g): 99 TL

Beyazlatıcı Diş Macunu (75 ml): 99 TL

Cips Çeşitleri: 75 TL

Oto Cam Silecek: 75 TL

Araç İçi Temizleme Fırçası: 75 TL

Kör Nokta Aynası 2'li: 75 TL

Kaporta Göçük Düzelteci: 75 TL

Cep Telefonı Tutma Ağı: 75 TL

Süper Emici Kurulama Bezi: 75 TL

Çikolatalı Gofret (300 g): 69 TL

Şampuan Çeşitleri (400 ml) (Kasa Arkası Win): 65 TL

Çamaşır Suyu (893 ml) (Kasa Arkası): 65 TL

Soğuk Çay / Meyveli İçecek (1 L): 64 TL

Şekerli Koni / Pipet Külah: 49 TL

Şeker / Jelibon Kutusu: 49 TL

Soda / Maden Suyu (1 L): 41 TL

Doğal Bakım Ürünleri / Sabun Çeşitleri: 39 TL

Soğuk Kahve / İçecek: 39 TL

Noodle Bardak (Hazır Makarna): 29 TL

Çikolata Bar: 29 TL

Katkısız Kek / Atıştırmalık: 28 TL

Fındıklı Çikolata / Bar: 27 TL

Susamlı Çubuk Kraker (70 g): 27 TL

Maya (260 g): 27 TL

Süzme / Sıkma Yoğurt: 26 TL

Lavaş / İnce Ekmek (260 g): 22 TL

Bisküvi / Gofret Paketi (Kasa Arkası Win): 15 TL

