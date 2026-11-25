ŞOK markette çarşamba günü televizyon çeşitlerinde kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. 126 Ekran 4K Qled Televizyon 16.999 TL’den raflarda olurken 55 İnç Frameless 4K UHD Google Televizyon 20.999 TL, Cam Çaycı 1.799 TL, Standlı Blender 1.399 TL, Buharlı Temizleyici 4.499 TL, Fanlı Isıtıcı 799 TL, Hava Nemlendirici 299 TL’den satışa sunulacak. ŞOK 25 Kasım - 1 Aralık aktüel ürünler kataloğunda zaman ayarlı 3 Programlı Bulaşık Makinesi 14.999 TL, 257 litre hacimli Statik Buzdolabı 20.999 TL, 8 Kg Çamaşır Makinesi 17.999 TL’den satışa sunulacak. Ocak, fırın ve davlumbaz gibi ürünlerden oluşan Cam Ankastre Set ise 10.999 TL etiket fiyatı ile dikkat çekti. Standlı Blender 1.399 TL, Dijital Fotoğraf Makinesi 1.469 TL, 5’li Çelik Tencere Seti ise 14.999 TL olacak. Peki ŞOK’ta bu çarşamba neler var? İşte, ŞOK 25 Kasım-1 Aralık aktüel kataloğu broşürü…

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HABERİN ÖZETİ ŞOK 25 Kasım - 1 Aralık aktüel ürünler 2026 afişi! Çaydanlık takımı, tencere seti, elektrikli süpürge ve Airfryer geliyor ŞOK market, 25 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda televizyonlardan beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden kişisel bakıma kadar birçok üründe kampanyalı fiyatlar sunacak. Televizyon çeşitlerinde kampanya fiyatları arasında 126 Ekran 4K Qled Televizyon 16.999 TL, 55 İnç Frameless 4K UHD Google Televizyon 20.999 TL ve 65" 164 Ekran 4K QLED Whale TV 26.999 TL yer alıyor. Beyaz eşya grubunda zaman ayarlı 3 Programlı Bulaşık Makinesi 14.999 TL, 257 litre hacimli Statik Buzdolabı 20.999 TL ve 8 Kg Çamaşır Makinesi 17.999 TL'den satışa sunulacak. Mutfak gereçleri arasında Cam Çaycı 1.799 TL, Standlı Blender 1.399 TL ve Buharlı Temizleyici 4.499 TL bulunuyor. Ayrıca Cam Ankastre Set 10.999 TL etiket fiyatı ile dikkat çekiyor. Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde ise Şampuan / Saç Kremi Çeşitleri (500 ml) 99 TL, Beyazlar & Renkliler Toz Deterjan (4,5 kg) 529 TL ve Bulaşık Makinesi Kapsülü (30'lu) 299 TL gibi ürünler mevcut.

ŞOK 25 KASIM -1 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026



A189 Riva Çaydanlık Takımı Kırmızı: 1.999 TL

A029 Perla Mega Çaydanlık Takımı: 1.799 TL

A1609 Perla 9 Parça Tencere Seti: 5.999 TL

651200050 Pro 5'li Çelik Tencere Seti: 16.999 TL

666700000 Focus 9 Parça Çelik Tencere Seti: 9.999 TL

662200020 Essence 5'li Çelik Tencere Seti: 14.999 TL

650600020 Quadro 5'li Çelik Tencere Seti: 14.999 TL

Sk-6705 Airfry Silen Pro Mekanik: 3.349 TL

Ks16 Kablolu Dikey Elektrikli Süpürge: 2.749 TL

AR2001 Tostçu Delux Tost Makinesi: 4.649 TL

AR6021 Listo Buharlı Ütü: 1.749 TL

CMR20 Dijital Fotoğraf Makinesi: 1.469 TL

ABM600 Akıllı Bebek Telsizi ve Güvenlik Kamerası: 3.099 TL

TRM-1015 Hızlı Şarj Powerbank: 649 TL

Yüksek Proteinli Bergama Tulum Peyniri (400 g): 269 TL

Proteinli Ricotta Peyniri (150 g): 69,90 TL

Fit Protein Laktozsuz Kakaolu Süt (400 ml): 59,90 TL

Protein Kakaolu Laktozsuz Süt (500 ml): 74,90 TL

%0,2 Yağlı Laktozsuz Proteinli Süt (1 L): 89,90 TL

Collagen (300 g): 499 TL

Creatine (180 g): 299 TL

Pre Workout (300 g): 399 TL

Protein Tozu Whey (406 g): 899 TL

High Protein Bar (40 g): 59,90 TL

Kinoalı & Chialı Yüksek Proteinli Patlak (80 g): 49,95 TL

Go Ahead Protein Cipsi (55 g): 49,90 TL

50" 126 Ekran 4K QLED Whale TV: 16.999 TL

55" Frameless 4K UHD Google QLED TV: 20.999 TL

65" 164 Ekran 4K QLED Whale TV: 26.999 TL

Cam Çaycı KTM-2914: 1.799 TL

Standlı Blender KSB-2240: 1.399 TL

KSC-4224 Buharlı Temizleyici: 4.499 TL

Fanlı Isıtıcı HT-105: 799 TL

Hava Nemlendirici CL28S: 299 TL

A60-E27 Led Ampul 9 W: 199 TL

CR2032 Max Premium Lityum Pil (2 adet): 75 TL

Xtralife Alkalin İnce Pil (4 adet): 75 TL

Xtralife Alkalin Kalem Pil (4 adet): 75 TL

Cam Ankastre Set Siyah: 10.699 TL

Cam Ankastre Set Beyaz: 10.999 TL

SPR 810 CM 8 KG Çamaşır Makinesi: 17.999 TL

SPR 4003 BM 3 Programlı Bulaşık Makinesi: 14.999 TL

SPR 257 ST Statik Buzdolabı: 20.999 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri (1000 g): 329 TL

Uht Yarım Yağlı Süt (6x200 ml): 79 TL

Krokanlı Fındık Kreması (500 g): 149 TL

Süzme Çiçek Balı (450 g): 269 TL

İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi (350 g): 79,90 TL

Jersey Sütlü Tereyağı (500 g): 279 TL

Ayran (1 L): 47,90 TL

Milföy (1000 g): 159 TL

Frulove Çilek / Böğürtlen (130 g): 199 TL

Noodle Acı Tavuk Çeşnili (80 g): 32,50 TL

Organik Siyez Patlağı (100 g): 49 TL

Meyve Bar Elma & Böğürtlen / Elma & Çilek (20 g): 29,95 TL

Kucho Yumurta: 29,95 TL

Kucho Lolipoplu Top: 29,95 TL

Dolu Sütlü Çikolata (80 g): 99 TL

Haylayf Hindistan Cevizli Kremalı Bisküvi (3x84 g): 54,95 TL

Bueno Dark (43 g): 39,95 TL

Süt Dilimi Şeftali-Çarkıfelek Meyvesi (28 g): 22,50 TL

Browni Gold Mini Fındıktan Cevizli (180 g): 69,95 TL

Gummy (200 g): 59,95 TL

Benimo (240 g): 89,90 TL

Tarçınlı Çörek Lezzeti / Tatlı&Acı Bol Lezzeti Patates Cipsi (125 g): 52,50 TL

Twist Kırmızı Köz Biberli / Cheddar Peynirli Aromalı (115 g): 49,90 TL

Kivi & Portakal Aromalı Maden Suyu (6x200 ml): 79,95 TL

Portakal / Co'ala (6x200 ml): 89,90 TL

Şampuan / Saç Kremi Çeşitleri (500 ml): 99 TL

Gofret (1 kg): 199 TL

Beyazlar & Renkliler Toz Deterjan (4,5 kg): 529 TL

Besleyici Şampuan: 159 TL

Ponpon Banyo Lifi: 49 TL

Organik Kayısı Muzlu / Elmalı Şeftalili Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdası (120 g): 69 TL

Devam Sütü Çeşitleri (400 g): 359 TL

Yağlı ve Karma Ciltler İçin Yüz Temizleme Jeli (200 ml): 189 TL

Boya Seti: 89 TL

Saç Bonesi: 69 TL

Püre Çeşitleri (100 g): 75 TL

Peynirli / Süt Mısır Aromalı Karabuğday & Nohut Cipsi (30 g): 54 TL

Vücut Peelingi (200 g): 169 TL

Avokado Göz Kremi (15 ml): 289 TL

Kore Maske Çeşitleri: 39 TL

Granül Matik Sabun Klasik: 279 TL

Vazelin 60'lı Klasik / Aloe Vera (150 ml): 89 TL

Duş Jeli Çeşitleri (300 ml): 139 TL

Fresh Duş Sabunu Çeşitleri (4x150 g): 129 TL

Limon Kolonyası Pompalı (1 L): 179 TL

Oxi Action Leke Çıkarıcı Renkli (1 L): 219 TL

Bulaşık Makinesi Kapsülü (30'lu): 299 TL

Monarch Gold Eko Kahve (200 g): 325 TL

İçecek Tozu Sıcak Çikolatalı / Salepli (400 g): 189 TL

2'li Avantaj Paket Hijyenik Ped (40 adet): 185 TL

Nemlendirici Bakım Kremi (250 ml): 149 TL

Soft Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri (960 ml): 99 TL