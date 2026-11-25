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İstanbul
ŞOK markette çarşamba günü televizyon çeşitlerinde kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. 126 Ekran 4K Qled Televizyon 16.999 TL’den raflarda olurken 55 İnç Frameless 4K UHD Google Televizyon 20.999 TL, Cam Çaycı 1.799 TL, Standlı Blender 1.399 TL, Buharlı Temizleyici 4.499 TL, Fanlı Isıtıcı 799 TL, Hava Nemlendirici 299 TL’den satışa sunulacak. ŞOK 25 Kasım - 1 Aralık aktüel ürünler kataloğunda zaman ayarlı 3 Programlı Bulaşık Makinesi 14.999 TL, 257 litre hacimli Statik Buzdolabı 20.999 TL, 8 Kg Çamaşır Makinesi 17.999 TL’den satışa sunulacak. Ocak, fırın ve davlumbaz gibi ürünlerden oluşan Cam Ankastre Set ise 10.999 TL etiket fiyatı ile dikkat çekti. Standlı Blender 1.399 TL, Dijital Fotoğraf Makinesi 1.469 TL, 5’li Çelik Tencere Seti ise 14.999 TL olacak. Peki ŞOK’ta bu çarşamba neler var? İşte, ŞOK 25 Kasım-1 Aralık aktüel kataloğu broşürü…
A189 Riva Çaydanlık Takımı Kırmızı: 1.999 TL
A029 Perla Mega Çaydanlık Takımı: 1.799 TL
A1609 Perla 9 Parça Tencere Seti: 5.999 TL
651200050 Pro 5'li Çelik Tencere Seti: 16.999 TL
666700000 Focus 9 Parça Çelik Tencere Seti: 9.999 TL
662200020 Essence 5'li Çelik Tencere Seti: 14.999 TL
650600020 Quadro 5'li Çelik Tencere Seti: 14.999 TL
Sk-6705 Airfry Silen Pro Mekanik: 3.349 TL
Ks16 Kablolu Dikey Elektrikli Süpürge: 2.749 TL
AR2001 Tostçu Delux Tost Makinesi: 4.649 TL
AR6021 Listo Buharlı Ütü: 1.749 TL
CMR20 Dijital Fotoğraf Makinesi: 1.469 TL
ABM600 Akıllı Bebek Telsizi ve Güvenlik Kamerası: 3.099 TL
TRM-1015 Hızlı Şarj Powerbank: 649 TL
Yüksek Proteinli Bergama Tulum Peyniri (400 g): 269 TL
Proteinli Ricotta Peyniri (150 g): 69,90 TL
Fit Protein Laktozsuz Kakaolu Süt (400 ml): 59,90 TL
Protein Kakaolu Laktozsuz Süt (500 ml): 74,90 TL
%0,2 Yağlı Laktozsuz Proteinli Süt (1 L): 89,90 TL
Collagen (300 g): 499 TL
Creatine (180 g): 299 TL
Pre Workout (300 g): 399 TL
Protein Tozu Whey (406 g): 899 TL
High Protein Bar (40 g): 59,90 TL
Kinoalı & Chialı Yüksek Proteinli Patlak (80 g): 49,95 TL
Go Ahead Protein Cipsi (55 g): 49,90 TL
50" 126 Ekran 4K QLED Whale TV: 16.999 TL
55" Frameless 4K UHD Google QLED TV: 20.999 TL
65" 164 Ekran 4K QLED Whale TV: 26.999 TL
Cam Çaycı KTM-2914: 1.799 TL
Standlı Blender KSB-2240: 1.399 TL
KSC-4224 Buharlı Temizleyici: 4.499 TL
Fanlı Isıtıcı HT-105: 799 TL
Hava Nemlendirici CL28S: 299 TL
A60-E27 Led Ampul 9 W: 199 TL
CR2032 Max Premium Lityum Pil (2 adet): 75 TL
Xtralife Alkalin İnce Pil (4 adet): 75 TL
Xtralife Alkalin Kalem Pil (4 adet): 75 TL
Cam Ankastre Set Siyah: 10.699 TL
Cam Ankastre Set Beyaz: 10.999 TL
SPR 810 CM 8 KG Çamaşır Makinesi: 17.999 TL
SPR 4003 BM 3 Programlı Bulaşık Makinesi: 14.999 TL
SPR 257 ST Statik Buzdolabı: 20.999 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri (1000 g): 329 TL
Uht Yarım Yağlı Süt (6x200 ml): 79 TL
Krokanlı Fındık Kreması (500 g): 149 TL
Süzme Çiçek Balı (450 g): 269 TL
İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi (350 g): 79,90 TL
Jersey Sütlü Tereyağı (500 g): 279 TL
Ayran (1 L): 47,90 TL
Milföy (1000 g): 159 TL
Frulove Çilek / Böğürtlen (130 g): 199 TL
Noodle Acı Tavuk Çeşnili (80 g): 32,50 TL
Organik Siyez Patlağı (100 g): 49 TL
Meyve Bar Elma & Böğürtlen / Elma & Çilek (20 g): 29,95 TL
Kucho Yumurta: 29,95 TL
Kucho Lolipoplu Top: 29,95 TL
Dolu Sütlü Çikolata (80 g): 99 TL
Haylayf Hindistan Cevizli Kremalı Bisküvi (3x84 g): 54,95 TL
Bueno Dark (43 g): 39,95 TL
Süt Dilimi Şeftali-Çarkıfelek Meyvesi (28 g): 22,50 TL
Browni Gold Mini Fındıktan Cevizli (180 g): 69,95 TL
Gummy (200 g): 59,95 TL
Benimo (240 g): 89,90 TL
Tarçınlı Çörek Lezzeti / Tatlı&Acı Bol Lezzeti Patates Cipsi (125 g): 52,50 TL
Twist Kırmızı Köz Biberli / Cheddar Peynirli Aromalı (115 g): 49,90 TL
Kivi & Portakal Aromalı Maden Suyu (6x200 ml): 79,95 TL
Portakal / Co'ala (6x200 ml): 89,90 TL
Şampuan / Saç Kremi Çeşitleri (500 ml): 99 TL
Gofret (1 kg): 199 TL
Beyazlar & Renkliler Toz Deterjan (4,5 kg): 529 TL
Besleyici Şampuan: 159 TL
Ponpon Banyo Lifi: 49 TL
Organik Kayısı Muzlu / Elmalı Şeftalili Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdası (120 g): 69 TL
Devam Sütü Çeşitleri (400 g): 359 TL
Yağlı ve Karma Ciltler İçin Yüz Temizleme Jeli (200 ml): 189 TL
Boya Seti: 89 TL
Saç Bonesi: 69 TL
Püre Çeşitleri (100 g): 75 TL
Peynirli / Süt Mısır Aromalı Karabuğday & Nohut Cipsi (30 g): 54 TL
Vücut Peelingi (200 g): 169 TL
Avokado Göz Kremi (15 ml): 289 TL
Kore Maske Çeşitleri: 39 TL
Granül Matik Sabun Klasik: 279 TL
Vazelin 60'lı Klasik / Aloe Vera (150 ml): 89 TL
Duş Jeli Çeşitleri (300 ml): 139 TL
Fresh Duş Sabunu Çeşitleri (4x150 g): 129 TL
Limon Kolonyası Pompalı (1 L): 179 TL
Oxi Action Leke Çıkarıcı Renkli (1 L): 219 TL
Bulaşık Makinesi Kapsülü (30'lu): 299 TL
Monarch Gold Eko Kahve (200 g): 325 TL
İçecek Tozu Sıcak Çikolatalı / Salepli (400 g): 189 TL
2'li Avantaj Paket Hijyenik Ped (40 adet): 185 TL
Nemlendirici Bakım Kremi (250 ml): 149 TL
Soft Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri (960 ml): 99 TL