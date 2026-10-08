ŞOK 7-13 Ekim aktüel ürünler 2026! IPL cihazsı, robot süpürge, kazanlı ütü ve laptop geliyor...

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İstanbul
ŞOK 7-13 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde yarından itibaren onlarca ürün uygun fiyatları ile raflarda olacak. 7-13 Ekim tarihlerinde teknolojiden küçük ev aletlerine bebek ürünlerinden çocuk oyuncaklarına kadar birçok ürün indirim fırsatları ile satışa çıkacak. ŞOK'ta 7-13 Ekim tarihlerinde Buharlı ütü 4.199 TL, 25 inç led monitör 6.299 TL, Laptop 69.999 TL , Kulak üstü oyuncu kulaklığı 7.999 TL , Mekanik oyuncu klavyesi 3.499 TL , Kablosuz siyah kulaklık 5.199 TL'lik fiyatları ile dikkat çekiyor. Öte yandan çocuk ve bebek ürünleri de bu hafta dikkat çekiyor. Ahşap Sallanan Kuğu 3.250 TL, Ahşap Sallanan Ayı 3.250 TL, Pelüş Dinozor 999 TL , Pelüş Rakun/ Tavşan 1.390 TL, Müzikli Direksiyon 250 TL , Sesli konuşan eğitim kartları 399 TL, Desenli Top 100 TL, Yuvarlama Kulesi Potalı 199 TL'den satışa çıkacak. Peki ŞOK'ta 7-13 Ekim tarihlerinde hangi ürünler var? İşte ŞOK 7-13 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyatları...
Islak-kuru şarjlı dikey süpürge 28.999 TL
Siyah akıllı robot süpürge 18.999 TL
Beyaz akıllı robot süpürge 18.999 TL
Katı meyve sıkacağı 5.999 TL
Blender 2.599 TL
IPL cihazı 16.999 TL
Buharlı ütü 4.199 TL
25 inç led monitör 6.299 TL
Laptop 69.999 TL
Kulak üstü oyuncu kulaklığı 7.999 TL
Mekanik oyuncu klavyesi 3.499 TL
Kablosuz siyah kulaklık 5.199 TL
Ahşap Sallanan Kuğu 3.250 TL
Ahşap Sallanan Ayı 3.250 TL
Pelüş Dinozor 999 TL
Pelüş Rakun/ Tavşan 1.390 TL
Müzikli Direksiyon 250 TL
Sesli konuşan eğitim kartları 399 TL
Desenli Top 100 TL
Yuvarlama Kulesi Potalı 199 TL
Tren seti 999 TL
Hafıza oyunu 199 TL
Aktivite oyuncağı 599 TL
Eğitici tablet 999 TL
Eşleştirme oyunu 175 TL
Kitap çeşitleri 175 TL
İlk adım arabam 599 TL
Çok amaçlı mutfak robotu 2.499 TL
El blenderı 1.999 TL
Filtre Kahve Makinesi 2.299 TL
Toz Torbasız Süpürge 3.999 TL
Kazanlı Ütü 5.999 TL
Dikey Süpürge 1.799 TL
Futbol topu figürlü hoparlör 499 TL
Futbol- basketbol topu figürlü kulaklık 499 TL
Figurlü Bluetooth hoparlör 499 TL
Ördek figürlü hoparlör 499 TL
LED kareoke mikrofon 599 TL
Ayı figürlü telefon tutucu 299 TL
Nostaljik oyun konsolu 100 TL
Slikon bebek önlüğü 350 TL
Slikon renkli pipet 150 TL
Desenli Kupa 125 TL
Püre kaşığı 100 TL
Kapaklı mama tabağı 175 TL
Meyve rendesi 100 TL
Ahşap fotoğraf çerçevesi 299 TL
Ahşap Ayarlanabilir Ayna 199 TL
Vakumlu bebek banyo mama oturağı 350 TL
Katlanır çamaşır selesi 350 TL
Katlanır su kovası 199 TL
Bebek battaniyesi 299 TL
70 inç 4K smart TV 45.99 TL
65 inç 4K UHD TV 30.99 TL
55 İNÇ 4K UHD VIDAA TV 21.999 TL
40 İNÇ FHD WHALE OS 10 QLED TV 10.999 TL
Dikiş makinesi 8.999 TL
Mega Blender set 2.599 TL
Katmer ve gözleme sacı 1.499 TL
Narenciye sıkacağı 999 TL
Saç şekillendirici set 2.399 TL
Buharlı Ütü 3.499 TLHalı-koltuk yıkama makinesi 3.999 TL
Kablolu dik süpürge 1.699 TL
Elektrikli araç şarj istasyonu 26.990 TL
Motor kaskı 1.899 TL
Bluetooth hoparlör 399 TL
Bluetooth kulak içi kulaklık 349 TL Çok fonksiyonlu yazıcı 2.399 TL
Bebek arabası 12.999 TL
Şarjlı giyilebilir göğüs pompası 1.399 TLL
Akıllı kamera 1.299 TL
Çocuk ATV 29.990 TL
Üç tekerlekli moped 94.990 TL Üç tekerlekli elektrikli moped 54.990 TL
İki tekerlekli moped 34.990 TL
Termosifon 9.299 TL
Bulaşık makinesi 15.999 TL
Çamaşır makinesi 16.999 TL
Buzdolabı 16.999 TL
Valiz çeşitleri 949-1299 TL