Sokak eylemleri ekonomi politikalarına balta vurabilir! Ünlü ekonomistten gri liste uyarısı

02 Temmuz 2024 15:37 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 15:39

Kayseri’de Suriyeli sığınmacılara karşı yaşanan provokatif sokak eylemleri ekonomik politikaları olumsuz etkiledi. Sosyal medyada algı paylaşımları yaparak vatandaşları sokağa dökmeye çalışan kişiler, Türkiye'nin ekonomisine balta vurulmasına neden oldu.

GRİ LİSTE UYARISI!

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Başardık" kelimesiyle duyurduğu Türkiye'nin gri listeden çıkması akabinde yaşanılan bu olaylar borsada baskılamaya yol açtı.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü/ ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, sokak eylemlerinin Türkiye ekonomisinde neden olacağı olumsuzlukları tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a anlattı.

Eryılmaz'ın kritik uyarısı ise gri liste oldu. Ünlü ekonomist, Türkiye'nin gri listeden çıkmasının arifesinde bu durumların yaşanmasının getireceği en büyük olumsuzluğun ise borsadaki satışların artmasına neden olacağını belirtti.

Eryılmaz sözlerine şu ifadelerle başladı:

"Sokak eylemlerinin daha da şiddetlenmesi, hele ki tüm Türkiye geneline yayılması elbette ki ekonomi açısından piyasa fiyatlamaları açısından hiç olumlu sonuçlar doğurmayacaktır. O açıdan her şeyden öte bir kere bu toplumsal huzur açısından sıkıntılı. Sokak eylemleri kargaşa yaratacağı için bu borsa tarafından bir satış baskısı getirebilir. CDS'ler tarafında risk primini arttırıcı bir unsur olabilir. Dolayısıyla her açıdan olumsuz. Borsa açısından neden olumsuz? Çünkü borsa konjonktür olarak da çok iyi bir konjonktür de değil. Bakın geçen hafta gri haberini aldık. Evet beklentiler alınır, gerçekleşmeler satılır gereği de bir satış oldu ama genel olarak zaten borsada bir yabancı satışı var. Temel sebebi birinci çeyrek bilançoları sonrasında hisseler pahalı hale geldi, ikinci çeyreğe ilişkin beklentiler yani yıl geneline ilişkin bilanço beklentileri de iyi değil. O zaman yabancı diyor ki yani ben zaten alacağımı aldım. Dolayısıyla artık tepede satıyorum bundan sonra. Borsa tarafında şirket karlıkları çok iyi olmayabilir. Bu nedenle riski almıyorum deyip tahvil tarafına geliyor."

SOKAK EYLEMLERİ EKONOMİ POLİTİKALARINA BALTA VURACAK!

Türkiye'de son yıllarda başlatılan bazı ekonomi politikaların enflasyon üzerindeki olumlu etkilerinin sokak eylemleriyle bozulma ihtimalini hatırlatan Eryılmaz, şiddetin artmasının olumsuz etkilerini hatırlattı. Özellikle borsada alım satım yapanların gündemi yakından takip ettiklerini belirterek Eryılmaz, "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafındaki vergi meselesi dün ciddi bir satış getirdi. O da bir miktar bahaneydi. Çünkü dediğim gibi genel olarak hisse tarafında borsa tarafında aslında hareketin bu biraz önce anlattığım üzere işte bu hisselerin pahalı olması, bilançoların kötü gelmesi, bir baskı unsuru yaratıyor. Ekonomide de sıkılaştırıcı politikalarını etkileriyle birlikte ekonomik yavaşlamayı daha çok göreceğiz. Şirket karlıkları üzerine cirolar üzerine etkilerini daha olumsuz anlamda göreceğiz. Yani böylesi bir konjonktür de zaten borsa da temel anlamda bir baskı varken bir de üstüne sokak eylemlerinin çok daha. Açıkçası ne diyelim? Şiddetleniyor olması borsadaki baskı için bir bahane oluşturup satışları daha da hızlandırabilir" ifadelerini kullandı.

2 GÜNDE BORSADAKİ GERİ ÇEKİLİŞ!

Sokak eylemlerinin ikinci gününde borsada yaşanan düşüşü gözler önüne seren Eryılmaz, olayların büyümemesi gerektiğinin altını çizdi:

"Bir de şöyle bir durum var, yani Türkiye'de ciddi anlamda böyle uzun süredir. İşte bir takım sıkıntılar hissediliyor. Bütün Türkiye'nin her yerine yayılması, çünkü biri diğerinden cesaret alarak farklı bir boyuta gidebilir. O açıdan umarım böyle bir şey olmaz. Umarım sorunlar daha ne diyelim işte sokağa taşmadan daha olumsuza dönmeden çözülür. Aksi takdirde mesela bu belirli düzeyde CDS de bir baskı yaratarak kur tarafında bile ciddi olmasa bile belirli bir hareket dediğim gibi yani bu olayın boyutuyla çok alakalı. Ne kadar olmuşsa döndüğüyle çok alakalı ama şunu söyleyeyim, yani piyasa tarafında bir belirsizlik yaratıyor yani. Dolayısıyla şimdi mesela borsaya girmek isteyen kişi diyelim. Ki 10 binlere doğru geri çekildi. Borsa 10.003 yüzlerde hissi alayım mı acaba diye düşünüyorsa acaba şimdi bir de sokak eylemleri var. Oradan bir ek tehlike gelir mi diye beklemede kalmaya da devam edebilir. O açıdan belirsizlik yaratır. Ekonomi belirsizliği sevmez. Her açıdan ekonomik açıdan olumsuzluğa neden olur."