Benim Sayfam
Ekonomi
Avatar
Editor
 Safa Keser

Solmaz teknolojiyle uluslararası ticarete seviye atlatıyor

Veriye dayalı teknoloji çözümleriyle uluslararası ticareti şirketler için bir operasyonel yük olmaktan çıkarıp, ölçülebilir ve stratejik bir başarı faktörüne dönüştüren Solmaz, belirsizliklerle dolu küresel pazarda müşterilerini en verimli şekilde hedefe taşıyacak çözümleri tanıttı.

Solmaz teknolojiyle uluslararası ticarete seviye atlatıyor
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 16:48

Uluslararası ticaret ve sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip Solmaz, birikimini AR-GE ve inovasyonla birleştirerek, küresel ticaretin dijitalleşmesine öncülük ediyor.

Solmaz’ın lojistik sektörüne kazandırdığı ve uygulamaları Çırağan Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Solmaz, bugüne kadar yürüttüğü faaliyetlerle geleneksel hizmet anlayışını dijital bir ekosisteme dönüştürmekle yetinmeyip global pazarda teknoloji ihraç eden bir güç haline geldi.

Şirketin patentli çözümü olan Solmaz Genius, eşya ticaretinin en kritik ve hataya açık aşaması olan Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tespitini saniyeler içinde yüksek doğrulukla gerçekleştiriyor. Bu , firmaların hem zamandan tasarruf etmesini sağlıyor hem de hatalı beyanlardan kaynaklanan mali riskleri minimize ediyor.

Solmaz, vizyonunu bir adım öteye taşıyarak kendi yapay zeka chatbotu Sparky’yi tanıttı. Uluslararası ticaret rejimleriyle tam entegre çalışacak olan Sparky, küresel pazarda akıllı bir karar destek mekanizması olarak görev yapacak.

"Beyond Customs" mottosuyla hayata geçirilen yeni yönetim yaklaşımı, verinin müşteriden firmaya, operasyonlardan beyanname süreçlerine kadar her aşamada şeffaf, izlenebilir ve güvenli bir şekilde akmasını sağlıyor, uluslararası ticareti uçtan uca dijital bir ekosisteme dönüştürüyor. “Beyond Customs”, müşterilere yalnızca bir işlem platformu sunmanın ötesinde derinlemesine analiz yapabilecekleri, farklı senaryoları karşılaştırabilecekleri ve simülasyon modelleri üzerinden en doğru seçeneği belirleyebilecekleri akıllı bir karar destek sistemi sunuyor.

200’ü aşkın ülkede teslimat

Solmaz Yönetim Direktörü Billur Barlın, 200’ü aşkın ülkede kapıdan kapıya teslimat yaptıklarını; İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekirdağ/Çerkezköy, Adana ve Antalya’da toplam 300 bin metrekarelik depo ve antrepo alanı ile envanter yönetimi hizmeti sunduklarını söyledi.

Uluslararası ticaretin artık fiziksel bir operasyon olmaktan çıkıp sofistike bir veri yönetimi sürecine dönüştüğünü vurgulayan Barlın, bu dönüşümü dikkate alarak Beyond Customs platformunu oluşturduklarını dile getirdi. Barlın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Günümüz dünyasında farkı oluşturan sadece veriye sahip olmak değil, o veriyi ne kadar hızlı ve doğru yorumladığınızdır. Solmaz olarak, uluslararası ticareti şirketler için bir operasyonel yük olmaktan çıkarıp, ölçülebilir ve stratejik bir başarı faktörüne dönüştürüyoruz. 'Beyond Customs' yaklaşımıyla, müşterilerimize sadece gümrükleme değil, belirsizliklerle dolu küresel pazarda şeffaf ve güvenli bir navigasyon sistemi sunuyoruz. Bugünün operasyonel ihtiyaçlarını karşılarken, geleceğin belirsizliklerine karşı paydaşlarımıza küresel rekabette stratejik avantaj sunuyoruz. Türkiye’den doğan bu teknolojik gücü dünyaya ihraç etmeye başladık ve buna daha güçlü şekilde devam edeceğiz."

Yapay zeka, gümrük müşavirlerinin yerini mi alacak?

Barlın, yapay zekanın gümrük müşavirlerinin yerini almayacağını belirterek, “Yapay zekayı insan deneyiminin yerine değil, destekleyicisi olarak konumlandırıyoruz. Amaç, uzmanların daha stratejik ve katma değerli alanlara odaklanmasını sağlamak. Solmaz Genius hız kazandırıyor, takip edilebilir bir sistem üzerinden ilerleyerek kullanıcılara girdikleri veri ile ileri analizler yapabilmelerine imkan sağlıyor.” dedi.

Çözümlerini ölçeklenebilir kurguladıklarına işaret eden Barlın, “Amacımız dijitalleşmeyi yalnızca büyük oyuncuların değil, tüm firmaların erişebileceği bir yapı haline getirmek.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası ticarette rekabetin artık hız ve veriyle kazanıldığını vurgulayan Billur Barlın, Solmaz’ın, bu dönüşümün Türkiye’den çıkan güçlü bir temsilcisi olarak konumlandığını kaydetti.

ETİKETLER
#Teknoloji
#yapay zeka
#dijitalleşme
#inovasyon
#gümrük
#lojistik
#Uluslararası Ticaret
#Ekonomi
