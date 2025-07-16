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 | Bengü Sarıkuş

Son 8 ayın en yüksek seviyesi! Mayıs ayında ücretli çalışan sayısında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına yönelik ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı.

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Son 8 ayın en yüksek seviyesi! Mayıs ayında ücretli çalışan sayısında artış
KAYNAK:
TÜIK
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 11:08

Türkiye Kurumu () mayıs ayına yönelik ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. , ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı.

Son 8 ayın en yüksek seviyesi! Mayıs ayında ücretli çalışan sayısında artış

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 698 bin 674 kişi iken, 2025 yılı Mayıs ayında 15 milyon 883 bin 683 kişi oldu. Böylelikle mayıs ayı ücretli çalışan sayısı son 8 ayın en yüksek seviyesi olarak gerçekleşti.

Son 8 ayın en yüksek seviyesi! Mayıs ayında ücretli çalışan sayısında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinin toplamında ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 oranında artış gösterdi.

Son 8 ayın en yüksek seviyesi! Mayıs ayında ücretli çalışan sayısında artış

SON 8 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİ!

Geçen yıl mayıs ayında 15 milyon 698 bin 674 olan ücretli çalışan sayısı, 2025 Mayıs itibarıyla 15 milyon 883 bin 683'e yükseldi. Bu sayı 2024'ün eylül ayında 15.992 olan ücretli çalışan sayısının ardından en yüksek seviye oldu.

Son 8 ayın en yüksek seviyesi! Mayıs ayında ücretli çalışan sayısında artış
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ETİKETLER
#tüik
#sanayi
#inşaat
#istatistik
#Iş Gücü Kaybı
#Ücretli Çalışan Sayısı
#Ticaret-hizmet
#Ekonomi
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