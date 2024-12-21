Son dakika: 2025 yılı için kira destek tutarları artırıldı! Müjdeyi Bakan Murat Kurum verdi
Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliğ Bakanı Murat Kurum, müjdeyi açıkladı. 2025 yılı için kira destek tutarları artırıldı. Kurum, "Türkiye için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.
İstanbul Güngören’de 768 konutun kura çekimi, Üsküdar’da 456 konut yıkımı ile Bağcılar’da 395 konutun temel atma töreninde konuşan Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliğ Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yaptığı açıklamada 2025 yılı için kira destek tutarlarının artırıldığını açıkladı.
İSTANBUL'DA KİRA DESTEK TUTARI 8 BİN LİRA OLDU
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Biz şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılında geçerli olmak üzere, 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz" dedi.
Kira destekleri;
- Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya,
- Diğer büyükşehirlerde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya,
- Kalan tüm illerde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıktı.