Son dakika! ABD enflasyonu açıklandı, piyasalar karıştı, işte altın ve dolarda son durum

12 Haziran 2024 15:30 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 15:55

Ocak 2024’ten bu yana jeopolitik risklerden beslenen altın, FED faiz kararı öncesinde yatırımcının temkinli adımlar atmasıyla düştü. Uzmanlar altındaki geri çekilmenin bir alım fırsatı olduğunu yıl sonunda gram altının 3 bin TL’ye çıkacağını ifade ediyor. FED faiz kararı öncesinde açıklanan TÜFE verisi piyasaların yönünü belirleyecek.

ABD ENFLASYONU AÇIKLANDI

ABD'de nisan ayı enflasyonu yüzde 3,4 oldu. Mayıs ayında beklenen enflasyon ise yine yüzde 3,4 olarak açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon oranı, 2024 yılının Nisan ayında yüzde 3,4'ten olurken mayıs ayında yüzde 3,3'e düştü. Böylelikle ülkede enflasyon bu ay beklentilerin altında geldi.

İSTİHDAM VERİLERİ ETKİLİ OLDU

FED faiz kararlarında önemli bir etkiye sahip olan tarım dışı istihdam verileri mayısta 272 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 4'e çıktı. ABD iş gücü piyasasındaki bu olumlu gelişme doların değer kazanmasına kapı araladı.

Öte yandan Avrupa’daki siyasi belirsizlikler de euronun dolar karşısında düşüşe geçmesine neden oldu. Bu süreçte dolar elini güçlendirirken dolar endeksi 105,12 seviyesindeki yerini koruyor.

ÇİN ALIMLARINA ARA VERDİ

Altın fiyatları çarşamba günü ons başına 2.310 dolara doğru geriledi. Bu düşüşün nedenlerinden biri yatırımcıların son faiz oranı kararı öncesinde alım satım işlemlerinden uzak durması. Geçtiğimiz cuma günü beklenenden güçlü gelen istihdam verileri ışığında piyasalar artık Fed'in bu yıl yalnızca bir faiz indirimi göreceğini düşünüyor.

Ayrıca, resmi sektörün en büyük altın alıcısı olan Çin Merkez Bankası, 18 ay üst üste yüksek alımlar gerçekleştirmesinin ardından mayıs ayında alımlarına ara verdi. Altın madencisi Polymetal International ise bu hafta Orta Asya'daki satın almalar yoluyla üretimini 2029 yılına kadar ikiye katlamayı planladığını duyurdu.

İSVİÇRELİ BANKA ALTIN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

İsviçreli banka UBS'in altın ve değerli metaller stratejisti Joni Teves CNBC'ye verdiği demeçte altın fiyatları için tahminlerini açıkladı. Teves, bankanın ons altın için 2024 yılı ortalama ve yıl sonu fiyat tahminlerini yüzde 8 yükselttiğini belirtti. Buna göre UBS'in bu yıl için ortalama altın fiyatı öngörüsü 2 bin 365 dolara yükselirken, yıl sonu tahmini 2 bin 600 dolara çıkarıldı.

Ayrıca merkez bankalarının özellikle de gelişmekte olan ülkelerin altın talebi devam ediyor. Altının onsu uluslararası piyasalarda 2 bin 314 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altının onsu mayıs ayında 2 bin 450 dolarla tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

İSLAM MEMİŞ: BEKLENTİM DEĞİŞMEDİ

Öte yandan TGRT Haber ekranlarından açıklama yaparak altın için beklentilerini kaydeden Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şunları söyledi:

Bir uzun vadede yaz sonunda yine gram altın tarafındaki beklentim 3.000/3.500 TL aralığı devam ediyor. O yüzden Temmuz ayı itibariyle yine yükselişler karşımızda olabilir. Altın yatırımcısı bu düşüşleri fırsata çevrilebilir. Ben altın tarafındaki düşüşlerin kalıcı olacağını beklemiyorum.

Ve bütün enstrümanlara baktığımız zaman da ne borsada ne dövizde ne altın tarafında ne kripto para piyasasına hiçbir enstrüman kazandırmıyor. Hepsi yatay bir süreçte ve bu bekleme süreci bir ay daha devam edebilir ama bu süreçlerde yatırımcılar için fırsat oluşturduğunu söyleyebilirim.

DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Dolar endeksi, Fed'in son faiz oranı kararı öncesinde art arda üç seanstır yükseldikten sonra Çarşamba günü 105,2'nin üzerinde sabitlendi. Dolar, Cuma gününden bu yana %1'den fazla değer kazandı. Yurt içinde serbest piyasalarda 32,23 TL oldu.

BUGÜN FED KARARI AÇIKLANACAK

Öte yandan FED faizleri 20 yılın en yüksek seviyesine kadar çıkardı. Ülkede faiz oranları yüzde 5,25 ile yüzde 5,5 arasında bulunuyor. FED'in mart ayı nokta grafiği göz önünde bulundurulduğunda uzmanlar bu yıl iki faiz indirimi öngörüyor.

CME Group'un (CME) yakından izlenen FedWatch Aracına göre Eylül ayında bir indirim olasılığı, yatırımcıların geçen Cuma günü beklenenden daha güçlü bir istihdam raporuna tepki göstererek dirençli fiyat olasılığını artırmasıyla, bir hafta öncesinden bu yana düştü.