Son dakika | Adalet Bakanı Tunç'tan yüzde 25'lik kira zam sınırı açıklaması

05 Temmuz 2024 12:03 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 12:33

Son dakika haberine göre; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te gündeme dair açıklamalar yaptı. 1 Temmuz itibarıyla sona eren yüzde 25'lik kira zam sınırı hakkında sorulara cevap verdi.

KİRA ZAM SINIRI NE OLACAK?

Tunç, sona eren kirada zam sınırıyla ilgili, "1 Temmuz itibarıyla kira düzenlemesi sona erdi. 2022 ve 2023 yıllarında uzatılmıştı. Meclis'in takdirinde olan bir husus. 1 Temmuz itibarıyla böyle bir düzenleme de gerçekleşmedi. Enflasyonu düşürme hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda bu tür sınırlamalara gerek kalmadan kendi mecrasında yürüyecektir. Kira miktarının nasıl artırılacağı da düzenlemelerle belirleniyor" diye konuştu.