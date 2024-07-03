03 Temmuz 2024 10:11 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 10:26

Son dakika | Altı aylık enflasyon farkı netleşti! Memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu

Son dakika | Altı aylık enflasyon farkı netleşti! Memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu milyonların maaşlarını etkileyecek altı aylık enflasyon farkının açıkladı. 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklanmıştı. Yeni rakamla beraber SSK-Bağ-Kur emeklisinin maaşına yansıtılacak zam oranı ortaya çıktı. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı da alacak. Hükümet yetkilileri kısa süre önce yaptıkları açıklamalarda refah payının gündemden olmadığının altını çizdi.

ALTI AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Ekonomi yönetiminin enflasyonun düşmesi ve hedef seviyeye ulaşması için çalışmaları devam ediyor. Uzmanlar elektriğe gelen yüzde 38’lik zamla beraber sürekli artan akaryakıt fiyatlarının TÜFE rakamlarını yukarı çekeceğini ifade ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamları için daha önce yaptığı açıklamasında Piyasanın programı henüz tam olarak satın aldığını söyleyemeyiz. Enflasyon aylık bazda önce yüzde 2'lere sonra yüzde 1'lere düşecek.

Kurda istikrar da çok önemli, göreceli bir istikrar sağlanması da vatandaşa yansıyacak. Enflasyondaki düşüş kalıcı olacak. Bu sene bir KDV artışı gündemde değil” ifadelerini kullandı.

TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre, enflasyon ocak ayında yüzde 6,70, şubatta yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16 nisanda 3,18, mayıs ayında 3,37 oldu. TÜİK verilerine göre haziranda aylık enflasyon 1,64 oldu.

Böylelikle altı aylık enflasyon farkı %24.73 oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zamma hak kazandı.

REFAH PAYI İÇİN ÇALIŞMA YOK

Asgari ücret zammı ve refah payının temmuz ayında uygulanıp uygulanmayacağı tartışmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son noktayı koydu. Bakan Işıkhan, “Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?" sorusuna ise "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." diye konuştu.

MİLYONLAR SIFIR MAAŞ ALABİLİR

Öte yandan kök maaşı 10 bin TL’nin altında olanlar zam alamama tehlikesi ile karşı karşıya. Kök aylığı 7 bin 500 TL olan emekli yapılan zamla maaşının 9 bin 450 liraya çıkması halinde hesabın aynı parayı görecek. Bu durumda emekli 6 ay daha 10 bin TL almaya devam edecek.

BU YIL MAAŞ HESABI NEDEN FARKLI?

Trt Haber’e konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti:

Memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon farkı belli dönemlerde memur ve memur emeklileri lehine, belli dönemlerde SSK ve Bağkur emeklileri lehine oluyor. Ocak 2024 artışını hatırlayalım.

Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı hesaplaması nedeniyle yüzde 49,25 olmuştu. SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 37,57 olmuştu. Bu daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla birlikte emekliler yılı olması dolayısıyla da hepsi eşitlenmişti. Bu dönemsel oluyor.

Bu yıl farklı olmasının temel nedeni de memur ve memur emeklileri ocak ayında toplu sözleşmeye göre yüzde 15 almışlardı. Temmuz ayında ise yüzde 10 alacaklar. Yüzde 10 zam alınıyor fakat enflasyon farkı yüzde 15'in üzerindeki enflasyon farkı ilave ediliyor. Bu dönem 10 puan ocakta 15 puan olması nedeniyle SSK ve Bağkur emeklileriyle oluşan 5 puanlık fark oradan geliyor."